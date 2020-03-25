生華科買回庫藏股40萬股 轉讓員工激勵士氣

生華科（6492）今（25）日舉行董事會，會中決議將實施庫藏股買回40萬股，並將買回的公司股份在未來轉讓予員工，以激勵員工士氣、增加員工向心力，加入這波上市櫃公司買回庫藏股的行列。

生華科表示，預計將於3月26日至5月25日期間，以股價35元至60元區間買回40萬股庫藏股，約佔已發行股份之0.54%，可買回總金額上限為24,730仟元。

分析師認為，目前新宣布實施庫藏股中，上櫃股票家數較多，近來新藥股股價受到疫情消息面以及全球股市干擾造成大幅波動，對投資人投資信心造成不小影響，因此實施庫藏股公司往往較被認定股價具正向趨勢，也作為投資人評估公司大股東心態的參考。

由於全球疫情擴大，許多生技產業進行中的人體臨床試驗進度預期將受到影響，但生華科目前開發中的兩項主要產品，臨床進展近期都陸續傳出好消息，包括具新穎DNA 損傷修復機制的新藥Pidnarulex （CX-5461）獲得全球知名大藥廠Pfizer輝瑞青睞，確定進入由輝瑞及美國攝護腺癌基金會共同成立的全球挑戰獎項（PCF-Pfizer Global Challenge Awards）的決選名單，將有機會與其已核准上市的抗癌藥物PARP抑制劑Talazoparib合併使用於攝護腺癌的人體臨床試驗。

生華科另一個開發中新藥Silmitasertib (CX-4945)，目前用於治療基底細胞癌（皮膚癌的一種）以及髓母細胞瘤（惡性小兒腦瘤的一種）之兩項人體臨床試驗，分別於2019年啟動新的收案，進入這兩項臨床試驗的病患，都是現行標準療法無效、面臨無藥可用的癌末病人。

目前針對髓母細胞瘤並無核准的標靶藥物；另外治療基底細胞癌儘管已經有兩個標靶藥物（SMO抑制劑）核准上市，根據GlobalData的資料，兩個藥的全球銷售金額都有數億美元，但臨床上也面臨抗藥性產生的問題，因此Silmitasertib如能在人體臨床試驗展現療效潛力，也將大幅提升生華科未來的藥物授權價值。