美股帶動亞股上漲 專家：未脫險境

受到美國2兆美元的紓困方案的信心加持，美股24日大漲，亞股25日也隨之上漲！日本的日經平均指數上升8.04%，上海證券交易所綜合股價指數則小漲2.17%，台股延續前一天的漲勢，終場以9,644.75點作收，上漲359.13點。不過，富達國際的基金經理人史蒂芬森認為市場還沒有脫離險境。

2兆紓困振奮人心

根據《BBC》報導，3月以來道瓊工業平均指數歷經135年以來5次單日最大漲幅和跌幅。由於美國參眾兩院議員24日即將對2兆美元經濟紓困方案達成協議，當日道瓊狂飆2112.98點或11.37%，為自1933年經濟大恐慌以來的最大漲幅。而25日國會也順利通過紓困方案，共和黨參議員麥康諾形容紓困方案有如「戰爭時期的投資」。

受到美股的帶動，亞股25日也展開大反攻，《金融時報》指出，日本的日經平均指數和東證股價指數分別上升8.04%和6.87%，韓國綜合股價指數上漲5.89%，香港的恒生指數也增加3.81%，中國的上海證券交易所綜合股價指數和滬深300則分別小漲2.17%和2.69%，澳洲的S&P/ASX 200指數以5.54%的漲幅作收。

台股也延續24日漲勢，指數開高走高，盤中大漲逾400點，終場以9,644.75點作收，上漲359.13點，成交量1,829.99億元。傳統產業股全面走揚，整體汽車類股指數漲逾8%；其餘塑膠、紡織、營建、運輸與觀光同步漲逾4%；至於電子類股，台積電大漲4.67%，股王大立光與鴻海等權值股漲幅分別為8.59%和4.61%。

專家：未脫離險境

「這是好消息，但我們還沒有脫離險境。」富達國際的基金經理人史蒂芬森表示，當股市下跌時，日後必定會出現反彈，但不應過於執著，因股市總是漲漲跌跌的。摩根資產管理的首席亞洲市場策略師許長泰認為，美國龐大的紓困方案是一個樂觀的信號，但橫亙在眼前的挑戰還很巨大。

一位日本股票經紀人也擔憂，日本股市連續兩天的上漲跟經濟基本面不一致，市場上大多都是快錢，而長期投資者也沒有改變投資對象。

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