冠星-KY去年每股大賺13.92元 奪紡織獲利后座

冠星-KY（4439）去年財報出爐，全年稅後純益3.88億元，比前年大幅成長47%，換算每股稅後純益達13.92元，超越廣越的9.73元和聚陽的8.66元，僅次於儒鴻15.68元，奪下國內紡織族群每股獲利后座。

冠星今（25）日董事會也拍板股利政策，每股擬派發現金股息8元，股利配發率57.4%，略低於市場預期；對照今天收在漲停板的股價112.5元，現金殖利率7.1%。

冠星獲利績優，但去年底掛牌後即碰上股災，股價直直落，本周股價最低殺破百元關卡，比起去年底剛掛牌時的股價高點超過200元，慘遭腰斬。為了自救，冠星今天董事會也通過將實施庫藏股，擬從今天起至5月25日止，於每股80元至210元的股價區間內，買回自家公司股票300張，買回股份將轉讓予員工，這也是冠星上市後首度買進庫藏股。

冠星是愛迪達（Adidas）的混紡短纖布主力供應商，面對最近新冠肺炎疫情延燒，冠星主管表示，由於公司主要生產基地在柬埔寨，工廠仍然維持正常運作，加上原物料庫存充足，冠星今年前二月營收8.12元，只比去年同期減少12.8%，受傷相對輕微，預期3月營收也將維持差不多的水準。

至於在需求端，隨著新冠疫情已經延燒到歐美，外界擔心恐造成當地消費嚴重縮減。對此，冠星主管表示今年上半年的訂單因為先前都已經談好，並沒有受到影響；至於下半年度的訂單要到4、5月才會開始談，屆時才會比較明朗。