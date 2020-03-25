台股續彈收漲359.13點 三大法人賣超31.06億

新冠肺炎疫情影響全球股市大幅波動，台股也歷經一段不小的修正。法人表示，投資人可趁上市櫃公司年報公布之際，留意去年獲利亮眼，且今年展望仍樂觀向上，同時具有低本益比、高殖利率優勢的個股，如南茂（8150）、易華電、華固等11檔，有望成為多頭反攻時的先鋒指標。

2020-03-25 14:41