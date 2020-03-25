台股續彈收漲359.13點 三大法人賣超31.06億
美股周二強彈，台股今(25)日延續漲勢，指數開高走高，盤中大漲逾400點，終場以9,644.75點作收，上漲359.13點，成交量1,829.99億元；三大法人賣超31.06億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超22.94億元，投信買超13.28億元，自營商賣超（合計）21.4億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.44億元，自營商（避險）賣超3.95億元。
美股道瓊工業指數周二大漲2,112點，站回2萬點之上，台股今日持續反彈，以9,426.43點開出，上漲140.81點，盤中一連突破9,500、9,600、9,700點，最高衝達9,722.37點，終場則收在9,644.75點，漲幅3.87%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言