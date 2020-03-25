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台股續彈收漲359.13點 三大法人賣超31.06億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

美股周二強彈，台股今(25)日延續漲勢，指數開高走高，盤中大漲逾400點，終場以9,644.75點作收，上漲359.13點，成交量1,829.99億元；三大法人賣超31.06億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超22.94億元，投信買超13.28億元，自營商賣超（合計）21.4億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.44億元，自營商（避險）賣超3.95億元。

美股道瓊工業指數周二大漲2,112點，站回2萬點之上，台股今日持續反彈，以9,426.43點開出，上漲140.81點，盤中一連突破9,500、9,600、9,700點，最高衝達9,722.37點，終場則收在9,644.75點，漲幅3.87%。

自營商 台股 三大法人

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