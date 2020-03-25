美股報復性反彈 台股站穩10日線大漲359點收9,644

美股道瓊指數報復性反彈大漲2,112點，改寫1933年來單日最大漲幅，並站回2萬點關卡之上，帶動台股今（25）日延續反彈格局，指數開在9,426.43點、上漲140.81點，在多頭氣勢旺盛下，盤中漲幅擴大逾400點，接連攻克9,500、9,600、9,700點關卡，盤中最高9,722.37點，台股終場上漲359.13點、漲幅3.87%，指數收在9,644.75點，成交量1,829.99億元，站穩10日均線。

美股開高走高，由於眾議院議長佩洛西表示，國會很快將通過2兆美元刺激方案；加上聯準會開啟無限QE，激勵市場信心大振，美股四大指數迎來報復性反彈，道瓊指數昨日大漲2,112點，創1933年來最大單日漲幅，收盤站回20,000點大關。

美股強勁反彈，帶動亞洲主要股市今日多頭氣勢，日股盤中開高走高近6%，台股走揚逾4，韓股走揚近4%，港股走揚逾2%，陸股走揚逾1%。

觀察台灣50成分股今日表現，股王大立光（3008）開高走揚逾7%、聯發科走揚近6%、台積電走揚逾4%、鴻海走揚逾3%，和泰車、豐泰一舉亮燈漲停，日月光投控走揚逾9%，南亞科走揚逾8%，中信金、和碩、南亞等走揚逾6%，其餘皆有1~7％不等間的漲幅，盤中漲停家數逾百家。

台新投顧副總黃文清表示，七大工業國家（G7）的財政部長和中央銀行總裁今日表示，會採取一切必要的行動，以確保就業和經濟穩定成長，有助於市場信心。而台股此波跌深反彈也彈了將近1,000點，不過投資人需留意台股不太可能V型反轉，預期反彈後將震盪整理，等待疫情後續及變化，因此操作上仍須謹慎。