快訊

直播／ 我今日又新增19例確診 全為境外移入

快來對！1-2月統一發票中獎號碼出爐 千萬特別獎「12620024」

美股報復性反彈 台股站穩10日線大漲359點收9,644

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導
台股25日大漲359.13點、漲幅3.87%，站穩10日均線。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股25日大漲359.13點、漲幅3.87%，站穩10日均線。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

美股道瓊指數報復性反彈大漲2,112點，改寫1933年來單日最大漲幅，並站回2萬點關卡之上，帶動台股今（25）日延續反彈格局，指數開在9,426.43點、上漲140.81點，在多頭氣勢旺盛下，盤中漲幅擴大逾400點，接連攻克9,500、9,600、9,700點關卡，盤中最高9,722.37點，台股終場上漲359.13點、漲幅3.87%，指數收在9,644.75點，成交量1,829.99億元，站穩10日均線。

美股開高走高，由於眾議院議長佩洛西表示，國會很快將通過2兆美元刺激方案；加上聯準會開啟無限QE，激勵市場信心大振，美股四大指數迎來報復性反彈，道瓊指數昨日大漲2,112點，創1933年來最大單日漲幅，收盤站回20,000點大關。

美股強勁反彈，帶動亞洲主要股市今日多頭氣勢，日股盤中開高走高近6%，台股走揚逾4，韓股走揚近4%，港股走揚逾2%，陸股走揚逾1%。

觀察台灣50成分股今日表現，股王大立光（3008）開高走揚逾7%、聯發科走揚近6%、台積電走揚逾4%、鴻海走揚逾3%，和泰車、豐泰一舉亮燈漲停，日月光投控走揚逾9%，南亞科走揚逾8%，中信金、和碩、南亞等走揚逾6%，其餘皆有1~7％不等間的漲幅，盤中漲停家數逾百家。

台新投顧副總黃文清表示，七大工業國家（G7）的財政部長和中央銀行總裁今日表示，會採取一切必要的行動，以確保就業和經濟穩定成長，有助於市場信心。而台股此波跌深反彈也彈了將近1,000點，不過投資人需留意台股不太可能V型反轉，預期反彈後將震盪整理，等待疫情後續及變化，因此操作上仍須謹慎。

台股 美股

延伸閱讀

年報績優生 反攻要角

台股再破10年線 法人看法保守

股息蓄勢待「發」 投資人快挑金雞

物美價廉中型股 抗震

相關新聞

美股報復性反彈 台股站穩10日線大漲359點收9,644

美股道瓊指數報復性反彈大漲2,112點，改寫1933年來單日最大漲幅，並站回2萬點關卡之上，帶動台股今（25）日延續反彈...

美股飆漲帶動類股齊揚 台股盤中突破9700點

美股道瓊指數飆漲2112點，漲幅超過11%，創1933年以來單日最大漲幅，帶動日本與韓國股市走高，台股在各類股齊揚下，早...

鋼鐵股反彈 豐達科、沛波、東明-KY亮燈漲停

鋼鐵股股價近日反彈，豐達科（3004）今（25）日開盤後不久，股價直奔漲停，重新站上5日線、10日線大關。

連乾文：大盤重返10年線 留意守年線個股

各主要國家採取降息或寬鬆措施，美國2兆美元經濟刺激法案及Fed推出無限量化寬鬆，帶動全球股市反彈。品豐大中華投顧總經理連...

低接打折好貨 專家：長線投資人可考慮分批進場

世衛組織為「新型冠狀病毒肺炎」疫情定調為全球大流行後，全球股市競相跳水甚至觸動熔斷機制，恐慌情緒的上升摧毀了投資人持股的...

美股飆漲2,112點 台股早盤漲逾400點站上9,600點

美股道瓊指數報復性反彈大漲2,112點，創下1933年來單日最大漲幅，並站回2萬點關卡之上，帶動台股今（25）日延續反彈...

美股道瓊強漲2112點 台股有望持續反彈

美股強勁反彈，道瓊指數大漲2112.98點，漲幅超過11%，創1933年以來單日最大漲幅，法人看好，台股可望延續反彈走勢

同是全球最大ETF 富邦VIX、元大原油正2跟你想的不一樣

媒體報導，富邦VIX（00677U）和元大S&P原油正2，不約而同在今年躍居全球同型規模最大的ETF，並把此現象視為不正...

散戶出手 證券劃撥存款飆高

新冠肺炎疫情衝擊全球股市，國內散戶卻逆勢操作、在股市前線集結，等待最佳買點。中央銀行昨（24）日公布2月金融情況，散戶螞蟻雄兵齊聚最前線，證券劃撥存款餘額連四漲至2兆1,493億元，續創歷史新高，月增533億元。

外資轉買 蘋概三王帶頭衝

美國聯準會（Fed）祭出無限量化寬鬆（QE），台股3月雪暫歇，激勵昨（24）日大漲4.4%，強勢站回9,200點關卡，並收復十年線大關。其中，外資終止連12賣、累計賣超3,243億元，並轉為買超52億餘元，是台股「短線」轉危為安的關鍵。

台指期夜盤大漲150點

國家隊積極護盤，投資人對於台股信心增強。近日來，除央行強力降息1碼（0.25個百分點）外，官員信心喊話、實質銀彈挹注、股市政策禁空等措施陸續出爐，均使市場多頭信心逐漸增溫。

兩大外資開槍 跳水式下修台股

台股昨天反彈大漲三九五點，成功收復十年線，終場收在九二八五點，外資投銀圈卻連開兩槍，花旗最新策略報告保守看待台股前景，將目標指數從一萬二千點砍到八千五百點，高盛證券也將台股目標降到九千九百點，兩大外資同步「跳水式」修正，凸顯外資圈認為台股要重新挑戰「最久萬點」恐難上加難。

熱門新聞

同是全球最大ETF 富邦VIX、元大原油正2跟你想的不一樣

台紙去年每股賺0.93元 擬下市不派發股利

現金滿手 13檔概念股出列

兩大外資開槍 跳水式下修台股

「最久萬點」無望？兩大外資跳水式砍台股

外資終止連12賣轉為買超52.58億 買超這檔最多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。