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夫婦應居家檢疫男卻開賓士趴趴走洽公 女提著菜返家

配合防疫 鴻海：暫停印度工廠運作至4月14日

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

隨著印度總理莫迪24日宣布全國從午夜（台北時間25日凌晨2時30分）開始全面封鎖3周，電子大廠紛紛應政策停工，鴻海（2317）今（25）日出示最新聲明，印度廠區配合印度政府全國防疫政策，即日起暫停運作至4月14日，後續復工時程依政府公告而定。

印度總理莫迪24日宣布進入為期三周的全國封鎖，以遏制新冠疫情的蔓延。他在全國電視演說中表示：「如果我們聽取衛生專家的意見，我們知道21天對於打破傳染周期至關重要。」

隨著疫情擴大，電子大廠印度廠區也停工，包含三星、LG等韓系廠商，中國小米、OV（OPPO、VIVO）等也喊卡，而鴻海現在也宣布停工。

鴻海聲明指出，印度廠區配合印度政府全國防疫政策，即日起暫停運作至4月14日，後續復工時程依政府公告而定。

美中貿易戰促使鴻海加速在印度生產iPhone，也讓高階機型首度在印度組裝，除了iPhone XR外，未來當地將組裝iPhone 11系列，在此之前，蘋果在印度透過緯創生產如iPhone 6s和iPhone 7等舊機種。

印度 iPhone

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