凱基證券：投資ETN績效更貼近指數報酬

台股短線具反彈契機，凱基證券指出，凱基臺灣500報酬指數ETN（020007）追蹤臺灣上市500大指數，與加權指數相關性高、追蹤誤差小，具整體上市股票行情變化代表性，績效走勢更貼近指數報酬，能有效抗震，是投資人最佳選擇之一。

台股近期因新冠肺炎疫情蔓延急速回檔，加上油價大幅走跌引發美股及全球股市暴跌，短期震盪恐對經濟造成影響。

所幸台股跌破十年線後，政府立即祭出多項政策，期能穩住投資信心，降低不必要恐慌，凱基證券建議投資人，短線可伺機操作，而長期趨勢，仍須待系統性風險解除後，再進行規劃。

當行情不穩時，可優先選擇與大盤連動性高的商品進行小量進出，待趨勢更為明顯後，再進行主題式或是強勢類股投資。

凱基證券表示，去年剛開放的指數投資證券商品（ETN），是台灣金融市場投資工具新選擇，其指標價值直接追蹤連結指數，到期無追蹤誤差，配息則會滾入指數再投資，投資人不需要擔心股利的稅賦問題。

目前已掛牌ETN共有15檔，凱基證券提醒已有證券戶的投資人，只要簽署風險預告書就可交易，透過ETN輕鬆參與各主題的表現與報酬，將看法化為實際作法，是個方便簡單的投資工具。