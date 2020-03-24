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ETF大成長 這家公司獲利五年翻一倍

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
資料來源：公開資訊觀測站、投信投顧公會
資料來源：公開資訊觀測站、投信投顧公會

台股公司年報31日截止，公開發行的投信也陸續申報，其中，連續蟬聯獲利王的元大投信，公告去年獲利為11.8億元，再創新高；累積近五年，元大投信獲利翻漲一倍，十年來更成長近九倍之多。

元大投信過去因元大、寶來聯姻，獲利一度躍增，其後經產品、管理不斷精進，加上台灣ETF爆發成長，獲利重啟動能，且第二波增速更加強勁。

據元大投信公告，去年該投信獲利11.8億元，每股純益（EPS）5.24元，都是成立來最佳。相比2018年，獲利和EPS增幅均成長18%，也是近年高峰。

過去十年來看，元大投信2010〜2015年獲利最大增幅，是2011〜2012年一度從1.2億元增加到6.2億元，成長超過四倍，與併購關聯度高。後2013、2014年都出現下滑。不過2015年起，投信獲利又快速成長。

2015〜2017年獲利的成長率分別達到23%、58%和19%，2018年短暫停滯，但10億多元的表現仍是新高，到去年又增加到11億元，累積近五年、十年成長率高達121%、883%。

上述獲利再度加速期，元大投信規模也快速突破，以2010〜2014年，其管理資產規模都不到2,900億，但2015年突破到2,977億元後，每年都顯著成長，2018、2019年更連續突破4,000億、5,000億元；這兩年的規模分別成長26%、33%，為近十年前二。

期間元大投信推出元大台灣50反1、元大滬深300正2等創新產品，奠定招牌基礎，之後隨債券ETF發展，收益產品熱度提高，元大投信除擴張債券ETF，既有元大台灣50、元大高股息等股息型ETF也吸金，更讓營運有力。

從受益人來看，元大投信近年也出現大幅度增長，在2010年尚未併購前，該投信旗下僅有24萬名受益人，經過努力在2015年突破到31萬人後，陸續於2016、2017年來到36萬人，2018、2019年再跳增到50萬和70萬人。十年來受益人成長189%。

值得注意在ETF市場趨於飽和，元大投信也逐步轉型，除已推出能讓自主投資人購買ETF的ETF AI平台，近來還有三大轉變。

包括一、看好ETF熱度，集結主動式概念推出台股高股息基金，二、投信業務不再侷限於「自家」，金控旗下證券、銀行也積極支援，三、發展ETF連結基金，讓傳統只能在股市交易的ETF，跨足財富管理。

與此同時，元大金控亦積極購入投信股權，最近一次是去年10月公告，收購元大投信所有剩餘普通股，每股價格45元，相較其2012年以27.1元收購投信股權，近七年價值成長65%。

元大投信 ETF

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