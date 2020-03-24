正新擬配息1元 再創歷史新低

國內輪胎龍頭正新（2105）董事會今（24）日拍板去年股利政策，每股擬配發現金股息1元，比起前年的1.1元再微幅縮水，連續第二年創股利的歷史新低。

正新尚未公布去年財報，預料同樣比前年略微衰退。

受到大陸車市已連續兩年出現「負成長」，正新雖然積極轉進「雙印」印度、印尼，但還處在耕耘階段，新廠尚未能對公司獲利帶來正面貢獻，正新去年營運持續陷入低潮。

展望今年，受到新冠肺炎疫情影響，正新主管坦承，現在變數太多，實在很難預估。

正新大陸廠區分散在江蘇、福建、重慶等地，2月10日就取得開工許可、全數復工，目前稼動率已經拉高到七成至八成。由於大陸市場占正新營收比重將近半數，原本正新寄望隨著大陸疫情逐漸緩和，營運可望逐漸回穩。

不過正新主管今天說，現在疫情又擴散到歐美，像是美國三大車廠目前全部都停工，疫情要拖多久也還不知道，目前只能且戰且走。