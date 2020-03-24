快訊

政院拍板第二波紓困：個人所得稅可延緩繳納、房貸利率降

正新擬配息1元 再創歷史新低

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

國內輪胎龍頭正新（2105）董事會今（24）日拍板去年股利政策，每股擬配發現金股息1元，比起前年的1.1元再微幅縮水，連續第二年創股利的歷史新低。

正新尚未公布去年財報，預料同樣比前年略微衰退。

受到大陸車市已連續兩年出現「負成長」，正新雖然積極轉進「雙印」印度、印尼，但還處在耕耘階段，新廠尚未能對公司獲利帶來正面貢獻，正新去年營運持續陷入低潮。

展望今年，受到新冠肺炎疫情影響，正新主管坦承，現在變數太多，實在很難預估。

正新大陸廠區分散在江蘇、福建、重慶等地，2月10日就取得開工許可、全數復工，目前稼動率已經拉高到七成至八成。由於大陸市場占正新營收比重將近半數，原本正新寄望隨著大陸疫情逐漸緩和，營運可望逐漸回穩。

不過正新主管今天說，現在疫情又擴散到歐美，像是美國三大車廠目前全部都停工，疫情要拖多久也還不知道，目前只能且戰且走。

正新 疫情 股利

延伸閱讀

新冠肺炎疫情影響 榮成估今年工紙產短少一成

大陸電信三雄去年日賺16.2億元

國民黨人事／羅智強確定掌革實院 左正東暫代大陸部

新冠肺炎假訊息警方查處310件 兩成疑大陸人士散播

相關新聞

台股收復5日線收漲395.59點 三大法人買超32.34億

台股今(24)日開高走高，一度衝達9,415.64點，大漲525.61點，蘋概三王齊彈，終場以9,285.62點作收，上...

牛市、熊市怎麼來的？央行這麼說

受到新型肺炎疫情擴大等利空因素衝擊，美國股市僅僅四周便已暴跌30%，市場分析師普遍認為，美股長達11年的牛市（bull ...

美股期貨盤走揚 台股大漲395點收9,285

美股期貨盤走揚，帶動今（24）日台股開盤即跳漲近200點，漲點持續擴大，盤中一度站上9,400關卡，不過市場氛圍依舊謹慎...

聯發科庫藏股發威 兩天市值激增596億元

聯發科（2454）啟動庫藏股，預計最多將砸71億元買進自家股票，今（24）日持續大漲，盤中一度衝達漲停338.5元，合計...

半導體全面翻紅 台積電市值重回7兆元大關

美國聯準會推出史無前例無上限量化寬鬆（QE）措施，激勵亞股全面反彈，台股權值指標台積電（2330）與聯發科聯袂大漲，帶動...

逐筆交易上路 台股新里程碑

台灣證券市場昨（23）日起，實施盤中全面逐筆交易，交易首日，新制順利施行，已為台灣證券交易市場樹立重要的里程碑，台灣證券交易所表示，仍將持續關注整體市場是否有結構性變化。

櫃買中心防疫應變 維護交易正常運作

因應新冠肺炎疫情，櫃買中心自今（2020）年1月30日即啟動相關應變機制，以積極的行動，維持業務持續營運，並致力於確保證券市場正常運作。

現金滿手 13檔概念股出列

新冠肺炎疫情持續延燒，讓全球經濟在今年反而面臨下行壓力，全球股市也尚未見到止穩跡象。法人表示，現階段台股仍未脫離偏空走勢，操作上，投資人可關注現金流量比率大於100%的「現金為王」概念股，較有機會度過股市寒冬。

撥雲見日 連接器族開派對

連接器線一掃先前連續重挫陰霾，由高價股信邦（3023）、嘉澤（3533）發動，包括：宣德（5457）、嘉基（6715）、優群（3217）等類股全面反彈。法人表示，隨著中國大陸疫情逐漸獲得控制，供應鏈逐漸恢復正常，加上宅經濟及醫療照護需求帶動，連接器線產業拉貨動能可望在第二季啟動，營運業績值得期待。

抗疫生力軍 買盤卡位醫療概念股

近期針對抗新冠肺炎疫情治療藥物，市場傳出經法國研究發現，同步使用「奎寧」與抗黴漿菌藥物「日舒（ Azithromycin）」有機會清除病毒。消息一出，台股中相關「奎寧概念股」吸引大舉買盤搶，股價強勢表態，健亞（4130）、強生（4747）攻上漲停，但南光（1752）、中化（1701）、旭富（4119）等盤中股價震盪激烈。

觀光族硬起來 雙雄點紅燈

新冠肺炎疫情讓多檔觀光股摔出百元俱樂部，不過，今日反彈行情仍由高價股擔綱，成為維繫人氣的焦點。觀光股后柏文（8462）實施庫藏股，在2,000張庫藏股銀彈加持下，早盤即鎖上漲停價位。晶華（2707）宣布董監事將不領取去年酬勞、高階主管主動減薪30%，也帶動追價買盤進場，激勵股價盤中漲停，並收復百元股價大關。

美股期貨勁揚 台股衝高

美股期貨電子盤今日早上勁揚，點火買盤帶動今日台股開盤即跳漲近200點，盤中漲點持續擴大，指數開高走高，盤中上漲超過500點、漲幅逾5%，一舉重返10年線及9000點關卡之上。

熱門新聞

617檔禁空令 24日生效

大陸衝刺5G 「新基建」概念股出頭天

17檔「新三高」概念股 進可攻退可守

「護盤來無影去無蹤」國安基金出手？ 不會公開

台股早盤強漲逾350點 站回9,200點關卡

合庫金配發1.15元股利 現金0.85元 殖利率5.15%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。