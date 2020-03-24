最後倒數 年報績優族群蓄勢上攻

上市櫃企業年報公布，邁入最後倒數階段，觀察截至24日為止，鈊象（3293）、華碩、雙鴻、穩懋等年報績優生，獲利耀眼且股價相對抗震，在盤面反應財報效應下，可望肩負多頭反攻使命。

美股期指大漲，帶動亞股反彈，台股開高走高，在權值股領軍反彈下，盤中一度大漲525點，終場收復10年線9,107點，指數大漲395點，漲幅4.45%，收在9,285點，成交值1,533億元。

台新投顧副總黃文清表示，台股自高點以來跌幅已達三成，加上融資大減，餘額至千億元以下，短線來自於籌碼鬆動、多殺多的壓力已有減緩之勢。

不過，國際股市受到疫情發展波動仍相當劇烈，台股受到國際股市影響程度大，10年線位置仍是多方需要力守的關鍵支撐。投資人在操作上，還是應要選股不選市。

另外，上市櫃公司密集公布年報，也是盤面另一焦點，市場也靜待企業在法說中提出對下一季產業景氣的看法及趨勢，因此觀望氣氛略顯濃厚，預期待財報疑慮淡去後，資金可望逐漸重回市場布局。

根據統計，截至昨天，計有上千家上市櫃個股已公布去年財報，其中，每股稅後純益（EPS）超過3元、稅後純益成長率在三成以上，且近期股價相對抗震的主要個股，計有13檔。

電子分布在半導體、網通、光電、電子零組件、電腦週邊等，傳產則集中在文創、金融等。

觀察這些個股去年的EPS，以鈊象的28.08元最佳，華碩16.34元、雙鴻11.71元；另外，穩懋、台光電等，EPS也都在10元以上，賺逾一個股本。

進一步分析去年的稅後純益成長率，以雙鴻年增318.7%居冠，台表科年增168.5%、華碩年增146.8%；其他稅後益年增逾五成的個股，還包括南茂、鈊象、台光電、群電、華通、智易等。

至於股價表現，高獲利個股在業績題材的激勵下，近期走勢也相對台股大盤抗震，甚至呈現逆勢上漲。

統一投顧董事長黎方國指出，現階段盤面焦點在於財報題材，短期觀察指標將會落在年報亮麗個股，一旦財報行情發酵，獲利與業績亮麗族群，可望獲得資金持續進駐，出現強者恆強股價走勢。

但上市櫃公司年報獲利不理想者，股價也不免將被修正，對缺乏訊息而遲未公布財報者，須提防股價回檔，不過並非財報不理想就是棄守對象，如果業績有轉機，股價修正之際也是很好買點。