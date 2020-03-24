外資終結對台股12賣 終結對台積電13賣

美國聯準會（Fed）祭出無限量化寬鬆（QE），亞股24日大漲。外資終止連12賣台股，24日轉為買超52.58億元，推升台股大漲，加權指數開高走高，終場大漲395.59點，收9,285.62點，成交量略為下滑到1,533億元。

外資不但對台股整體轉為買超，對台積電更是結束連13賣。外資24日的買超個股以台積電最多，達17,391張，其次是旺宏的17,108張、中華電的8,593張、台新金的7,908張、仁寶的6,624張。

外資這波連12賣超台股3,243億元，24日轉賣為買，今年以來的賣超略微縮小到5,176億元。無論是3月以來或是今年以來，台股都是外資在亞股最大的提款機。

外資24日對蘋果三王都是轉賣為買。台積電24日漲12.5元，收在267.5元，漲幅4.9%，超越大盤的4.45%。大立光漲215元，收3,665元，漲幅6.2%，同樣勝過大盤。鴻海遭外資12賣之後獲買超，漲1.9元，收69.4元，漲幅2.8%。

法人指出，從三個指標來看，台股短線續彈有望。首先是指數三日不再持續破底，其次是大盤整體成交量能萎縮，第三是指標低檔向上黃金交叉。

群益金鼎證券指出，台股短期跌多跌深，在政府護盤下，指數已連三日未再寫低，開始有短彈，築成短底機會。但關鍵仍在於外資的態度，如果外資的賣壓已適度宣洩，短底形成的機率也將提高。