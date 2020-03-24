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外資終止連12賣轉為買超52.58億 買超這檔最多

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今(24)日反彈大漲395.59點，收在9,285.62點，三大法人買超，外資終止連12賣，轉為買超52.58億元，台積電(2330)也終止外資連13賣的窘境，成為外資買超個股之冠，單日買超17,391張，股王大立光、鴻海也同獲外資買超。

台股今日以9,083.78點開高，上漲193.75點，一度衝達9,415.64點，大漲525.61點，盤中維持大漲走勢，台積電、大立光、鴻海齊彈，聯發科強漲，傳產龍頭也走高，終場收9,285.62點，漲幅4.45%。

三大法人今日買超台股32.34億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超52.58億元，終止連續12個交易日的賣超，投信買超1.16億元，自營商賣超（合計）21.39億元。

統計外資今日買超前十大依序是台積電、旺宏、滬深300正2、富邦VIX、中華電、元大台灣50反1、台新金、仁寶、元大金、上海商銀等；外資終止連續13個交易日賣超台積電，轉為買超17,391張，投信買超104張，自營商賣超404張，合計三大法人買超台積電17,091張。

台積電今日開高震盪，終場收267.5元，上漲12.5元，漲幅4.9%，單日市值增加3,241.3億元；鴻海今日收在69.4元，上漲1.9元，漲幅2.81%，市值增加263.39億元；外資同樣終止連12賣轉為買超2,528張，投信買超54張，自營商買超676張，合計三大法人買超3,258張。

股王大立光今日收在3,665元，上漲215元，漲幅6.23%，市值增加288.31億元，外資買超185張，投信買超6張，自營商買超8張，合計三大法人買超199張；蘋概三王今日齊獲外資買超，合計三王市值增加3,793.01億元。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股跌破10年線後，政府極力作多，不僅降息刺激資金行情，國安基金也將隨時進場護盤。就技術面來看，短線負乖離已大，再跌空間應有限。

另外，針對新冠肺炎疫情分析，中國及南韓在積極進行人員管控下，疫情得以受到控制，預估義大利等歐洲各國在採取同樣力道管控措施下，未來兩周疫情有機會不再惡化，同時配合各大央行持續進行寬鬆下，一旦疫情擴散速度放緩，全球股市將有極大之彈升空間，因此台股不宜再殺低，反而可趁超跌找買點。

沈建宏指出，在疫情影響下，企業經歷獲利下修亂流，但今年台股企業獲利仍有機會維持正成長，且台股現金股息殖利率達3.67%，在全球市場名列前茅，在目前低利化時代下，對於國際資金吸引力大幅提升，有利於台股中長線表現。

在類股操作上，沈建宏認為，由於5G將引領科技股邁向另一波成長高峰，建議優先布局跌深電子股，看好半導體供應鏈、5G、Apple、Tesla等供應鏈；另外，亦可布局具高現金股息高殖利率股，提升下檔防禦力。

證券分析師張陳浩表示，台股今日反彈主要是美股盤後大漲，還有傳出美國無限QE及刺激經濟方案可望通過的消息的激勵，台股站上5日線，後續要觀察是否連續3天站穩5日線，且逆價差持續收斂，外資在 轉為買超後是否連續3天買超。

他指出，台積電是重要觀察指標，外資今日買超台積電，同樣也要觀察是否持續買超，且台積電也要連續3天站穩5日線。

張陳浩強調，現在要觀察台股是否真的出現止跌築底的跡象，在大盤沒有真正走穩前，仍以現金為王。

台積電 外資

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