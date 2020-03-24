台股強彈 權證空軍出動

台股今（24）日在美股電子盤、亞股大漲帶動下，指數以高盤開出後，震盪走高，終場大漲395點，收在9,285點；雖現貨市場反彈，但權證市場在逐筆交易新制、居高思危等影響中空軍大舉出動，十大熱門權證幾全數由認售權證包辦，其中，連結加權指數（IX0001）的台股元大99售02（06025P）為最熱門的權證。

亞股、美股盤後大漲，台股也站回9,000點、年線大關，一度衝破9,400點、上漲525點，但逢高的追價買盤卻顯力不從心，一方面，雖有國安基金進場，帶動人氣回溫，但逐筆交易新制對價格的影響，還有待時間觀察，業內、大戶場邊觀望；另一方面，全球股市短線反彈，

主要是各國政府的救市措施帶動，但歐美疫情仍在持續延燒，後續變化仍多，市場投資人多空心態也充分反應在權證市場上。

權證市場方面，隨現貨市場近期震盪激烈，加上逐筆交易新制，投資人陸續退場觀望影響，整體市場量能急凍，僅為7.1億元，占大盤比重為0.39%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為6.3億元，認售權證成交金額為4.3億元，認購權證成交金額占總成交金額60.91%；認購、認售比值為1.55倍，顯示市場氣氛仍偏向保守觀望

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結元大台灣50反1（00632R）的T50反1元富99購05（059397），成交金額為606萬元；認售排名第一的連結加權指數的台股元大99售02，成交金額為695萬元。

其中值得注意的是，在今日十大熱門權證中，認售權證高達8檔（加權指數即達5檔），但另外2檔認購同為空方性質的元大台灣50反1，顯示目前市場投資心態偏空，逢反彈即見市場不安心態。

分析師指出，國際盤仍不穩定，特別是美股暴跌暴漲情形並未改善，但國安基金已進場，台股短線雖無法躲避國際股市波動的影響，但在政府宣示作多，以及多家上市櫃公司執行庫藏股決心下，後市操作宜以高出低進為原則。