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台股收復5日線收漲395.59點 三大法人買超32.34億
台股今(24)日開高走高，一度衝達9,415.64點，大漲525.61點，蘋概三王齊彈，終場以9,285.62點作收，上漲395.59點，成交量1,533.88億元，收復5日線、10年線；三大法人買超32.34億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超52.58億元，投信買超1.16億元，自營商賣超（合計）21.39億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.03億元，自營商（避險）賣超11.35億元。
台股今日以9,083.78點開高，上漲193.75點，一度衝達9,415.64點，大漲525.61點，盤中維持大漲走勢，台積電、大立光、鴻海齊彈，聯發科強漲，傳產龍頭也走高，終場收9,285.62點，漲幅4.45%。
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