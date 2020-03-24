台股收復5日線收漲395.59點 三大法人買超32.34億

新冠肺炎疫情讓多檔觀光股摔出百元俱樂部，不過，今日反彈行情仍由高價股擔綱，成為維繫人氣的焦點。觀光股后柏文（8462）實施庫藏股，在2,000張庫藏股銀彈加持下，早盤即鎖上漲停價位。晶華（2707）宣布董監事將不領取去年酬勞、高階主管主動減薪30%，也帶動追價買盤進場，激勵股價盤中漲停，並收復百元股價大關。

2020-03-24 14:31