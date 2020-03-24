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台紙去年每股賺0.93元 擬下市不派發股利

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

台紙（1902）去年財報出爐，全年營收47.63億元，年增45.1%；稅後純益3.75億元，年減9.2%，換算每股稅後純益（EPS）0.93元。

由於台紙已經公告將走向私有化，4月16日將舉行股東臨時會，討論與董事長家族所持有的新誠資產管理公司進行股份轉換案，如果通過，公司最快6月1日終止上市，今年將不派發股利。

台紙2月底宣布以每股轉換價格20.8元，將與新誠資產管理公司進行股份轉換案。

新誠資產為現任台紙董事長余美玲的夫婿、京城銀行董事長戴誠志家族所掌控。台紙主管解釋，公司希望走向私有化主要考量化工、紙器和高爾夫球場等公司三大事業群，營運內容差異過大，無法產生相互拉抬綜效，因此希望透過下市整頓，不排除之後重新分拆上市。

由於戴誠志與俆美玲家族成員，合計持股台紙比重超過四成，且公司派對於台紙可控制股權比重已高達六成多，預料台紙4月中的下市表決將輕騎過關。

台紙 京城銀行

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