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台積電大漲收復7兆元市值 三王市值合增5,812億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今（24）日開高走高，一度衝達9,415.64點，大漲525.61點，蘋概三王齊彈，台積電（2330）開高走高，一度衝達274元，收復7兆元市值達7.1兆元，大立光、鴻海也是大漲，三王市值盤中最高合增5,812.92億元。

台積電連日來遭外資賣超，在除息後表現震盪，今日以268元開高，盤中一度拉升至274元，上漲19元，漲幅7.14%，市值增加4,926.77億元，重新收復7兆元市值，盤中漲幅5.88%，逾半根停，成為強勢指標。

股王大立光早盤以3,640元開高，一度拉升至3,780元，市值增加442.5億元，盤中漲幅6.37%；鴻海以70.6元開高，一度拉升至70.7元，市值增加443.61億元，盤中漲幅3.25%。

台股今日以9,083.78點開高，上漲193.75點，一度衝達9,415.64點，大漲525.61點，盤中維持大漲走勢，上漲超過440點，收復5日線。

台積電 台股

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