富邦證券落實普惠金融 獲6獎項殊榮

富邦證券近年來成功運用「大數據」分析，找到比客戶想的更快更早的「需求核心」，結合全方位財富管理團隊及優異的數位金融科技，搭配多元化商品及服務，提供一站購足的財管服務達到「資產活化再升級」，努力成為客戶最佳的資產管理夥伴，不僅受到廣大客戶的青睞，更於《財訊2020財富管理大獎》一舉囊括「最佳財富管理獎、最佳服務獎、最佳業務團隊獎、最佳財富增值獎、最佳客戶推薦獎、最佳創意行銷平面獎」6項殊榮。

富邦證券表示，隨著大環境的變革，富邦證券已成功轉型為「財富管理券商」，為的不是銷售商品，而是在可控風險下提供客戶完整健全的資產配置服務，像是海外債、雙向借券、不限用途借貸、ETF定期定額甚或是ETN等新種財管業務，在2019年均有大幅度的業績成長，也感謝民眾及學者專家的肯定，讓券商默默為客戶資產把關的努力被看見。

為瞭解客戶核心需求，富邦證券定期透過交易量、AUM等巨量大數據進行精細分析，清楚劃分出投資人輪廓及未來需求，隨後財管人員即主動聯繫客戶進行即早規畫、創造雙贏。

為讓有閒置資產的投資人進行有效全球化布局，並使資產轉化成持續性收入，富邦證券透過挑選低風險、流動性佳、穩定收益的海外債券標的，推出有「季季配」、「月月配」現金流概念的商品組合，成功為投資人創造安全無虞的財富配置。

另外，為落實普惠金融，富邦證券自主管機關開放ETF定期定額業務以來，即領先業界推出最低每月僅須1,000元的投資門檻，更結合智能理財服務平台「理財悍將」服務，讓小資投資人能夠輕鬆累積財富，並嶄新推出「理財悍將2.0」服務，可自動配對合適的投資組合，投資門檻只須3,000元起，即可輕鬆獲得具備再平衡機制的「智能代操」VIP等級財管服務。

2019年更響應金管會鼓勵國內指數型商品之發展，滿足投資人商品多元化需求，領先業界積極設計於證交所及櫃買中心發行3檔極具市場代表性、市場訂價最親民、追蹤誤差最小之ETN商品，成功造福廣大投資者能輕鬆參與市場熱門標的，銷售數字頻創佳績，始終保持業界第一，充分展現對於金融商品創新與肩負普惠金融社會責任的努力不懈。

展望2020年，台灣證券市場將於今年實施盤中逐筆交易，富邦證券為讓投資人能適應新制，於現有交易系統上提供「擬真平台」，使投資人快速熟悉新式委託下單方式。另針對下半年開放「盤中零股交易」，將積極進行系統開發，以協助小額投資人跨出投資理財的第一步。