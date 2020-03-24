國票金發放0.65元現金股利 現金殖利率上看7%

國票金跟進政府，宣布今（24）日起兩個月內實施庫藏股一共5萬張，並決議發放0.65元現金股利，以23日國票金收盤價9.6元計算，現金殖利率高達6.77％，成為絕佳的高殖利率股。

國票金昨日舉行董事會，決議申請庫藏股，通過自24日起到5月23日止，在每股9~11元的價格間執行庫藏股，預計買回5萬張（5,000萬股），如果股價低於區間價格下限，仍會持續買回。

國票金股價過去一年落在10~11元間，今年高點落在1月達到12元，但受到肺炎疫情衝擊，外資持續出脫台灣金融股，國票金股價持續下滑，但近幾個交易日表現相對抗跌，昨日收在9.6元。

國票金成為國內金控股中再一家宣布實施庫藏股，昨日國票金宣布將實施5萬張庫藏股，估計將砸下41億元買回自家股，預定買回時間落在今（24 ）日起的兩個月內，買回區間價格落每股9元到11元，約佔已發行股份的1.76%。

國票金指出，買回股份目的將轉讓股份給予員工，原因為激勵員工並提升員工向心力，將在買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。