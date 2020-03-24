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台郡實施庫藏股 股價站回90元大關

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

蘋果軟板大廠台郡（6269）宣布實施庫藏股3萬張，庫藏股實施期間為今（24）日起至5月23日，每股買回區間價都是70元至120元，帶動今日盤中大漲逾8%，股價站回90元大關。

台郡宣布兩階段庫藏股，決議即日起至3月31日買回5,000張庫藏股，並至4月1日起至5月23日買回2萬5,000張庫藏股，每股價格區間均在70~120元。

此外，蘋果也在官網上宣佈，取消大中華區與美國iPhone限購二支的禁令，加上美國貿易代表署（USTR）豁免Apple Watch 關稅，對供應相關零組件的台郡也是正面利多訊號。

在利多消息激勵下，台郡今日股價開高走高，最高來到91.4元，盤中漲幅逾8%，股價重新站上90元大關；從法人籌碼觀察，截至昨（23）日，外資由連六賣轉為連三買、張數達3,000多張，不過投信仍連續三日賣超，自營商更連賣九日，惟在外資龐大買超力道下，累計近五日三大法人合計買超1,043張。

展望今年營運，台郡先前指出，2019年以MPI天線為主的產品占營收達13~18%，但到去年第4季已提升到25~30%。

台郡今年切入LCP材料天線領域，加上原有MPI積極推廣到手機以外應用，目標2020年天線佔整體營收比重達20~30%。

台郡在2月初法說會上提到，上半年因新冠肺炎關係，營運會受一些影響，且因供應鏈復工及交通運輸問題，對上半年展望無法預測。

但台郡強調，藉著高雄廠及中國昆山廠兩地產能彈性調配，目前可供應運產能約75~80%，一旦客戶需求回復，營運將重回成長軌道；市場預期，在中國政府加速督促復工下，蘋果相關供應鏈到3月底、4月初應可回復正常季節性水準。

台郡公佈2月營收11.43億元，月減13%，但相較去年同期增長27.6%，為12個月新低，表現符合預期；累計今年前兩個月營收24.57億元，年減14.6%。

台郡 庫藏股

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