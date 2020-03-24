自救買盤發威 觀光股后柏文亮燈、晶華盤中攻漲停

新冠肺炎疫情讓多檔觀光股摔出百元俱樂部，不過，今（24）日的反彈行情仍由高價股擔綱，成為維繫人氣的焦點。觀光股后柏文（8462）實施庫藏股，在2,000張庫藏股銀彈加持下，早盤即鎖上漲停價位。

晶華宣布董監事將不領取2019年酬勞、高階主管主動減薪30%，也帶動追價買盤進場，激勵股價盤中漲停，並收復百元股價大關。

晶華表示，而在短、中期資金無虞的狀況之下，為維護並回饋股東長期投資的權益，董事會也通過2019年第3、4季盈餘分配案，每股將發放現金股利3.9206元，連同第1、2季已分配的6.1248元，2019年總計每股現金股利為10.0454元。

晶華並啟動自救專案，人事部並積極規劃「觀光業轉型培訓」課程，晶華表示，集團將以保障全體同仁工作權益為首要目標，齊心協力共度這前所未有的艱難時刻。

柏文也發動自救買盤，公司表示，今日起至5月23日止，將自集中交易市場買回自家公司股票，買回數量為2,000張，買回的區間價格為每股100~200元。買回股份將轉讓員工。

柏文截至2月底，旗下「健身工廠」已有 47 處據點投入營運，會員人數逾20.2萬人。公司表示，不受新冠肺炎疫情影響，今年仍將按照原訂計劃拓展8處營運據點。

法人表示，政府已著手進行觀光業紓困方案，預期觀光飯店業者在稅金、租金上可望獲得補貼，加上業者自救行動陸續展開，可藉以撙節支出。不過，疫情的蔓延對觀光業的不確定性因素仍高，觀光業今年勢必面臨營運低谷，何時能走出陰霾仍是未知。