美國「封州」 大成鋼：營運不受影響

全美新冠肺炎疫情蔓延，加州、俄亥俄州、紐約州等多州先後宣布「封州」，非必要行業停工。美國鋁捲板通路商大成鋼（2027）表示，產業屬於可以豁免「行動管制令」（封州）的基礎工業，營運不受影響。不過，若疫情持續影響經濟，對產業的負面影響料第2季開始浮現。

美國多州禁令目前預計持續到4月，大成鋼強調，將在遵守美國疾病控制與預防中心相關防護規定的前提下繼續營運。

大成鋼在美從事通路，設立發貨倉庫，將貨物出貨給客戶，較無密集性活動疑慮。首季期間，產品庫存充足，接單出貨較不受疫情干擾，反倒是市場供過於求，以及國際鎳價仍未止跌回穩，產品售價上持續有壓力。

展望上半年，大成鋼指出，首季延續去年第4季，受原物料波動影響，客戶提貨意願低，營運展望相對保守。大成鋼今年前兩月累計營收為109.62億元，年減23.07%。目前營運雖不受疫情直接影響，疫情對營運的可能影響，還有待評估；但若疫情遲未好轉，隨著市場對未來經濟越趨悲觀，預計第二季負面影響將加大。

大成鋼2018年併購美鋁旗下Arconic子公司Alumax Mill Product，首度跨足生產領域。Alumax Mill Product工廠位於德州，大成鋼表示，目前僅前段加工製程運轉，但因市場供過於求，稼動率不高，不受疫情影響。

該廠正在陸續恢復後段冷軋、熱軋製程，未來完成後，將成為一貫廠，有利進一步降低加工成本。