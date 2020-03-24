美國同意豁免Apple Watch關稅 供應鏈振奮

蘋果（Apple）公司迎來好消息，美國貿易代表署（USTR）已經批准蘋果請求，同意豁免Apple Watch 關稅，意味著該公司從中國出口成品進美國無需繳納7.5%關稅，對相關供應鏈廣達（2382）、仁寶將有正面挹注。

外電報導，美國貿易代表署批准Apple Watch 關稅豁免申請，意味蘋果從中國出口成品進美國無需繳納7.5%關稅。由於美國為蘋果大本營，銷量在全球市場占舉足輕重地位，Apple Watch 稅率的降低代表蘋果能減少額外的成本。

在此之前，由於美國對中國發起貿易戰，Apple Watch 等智慧手錶被納入加稅清單，稅率提高至15%。但在今年2月，美國將Apple Watch 等產品稅率從15%降至7.5%。

儘管Apple Watch 被豁免關稅，但蘋果部份產品仍在加稅清單內。蘋果目前已針對HomePod 智慧音箱、AirPods 無線藍牙耳機、Mac電腦等申請豁免關稅，並請求豁免iPhone零組件關稅項目，這是因為去年12月，iPhone 整機已得到關稅豁免。

Apple Watch 由廣達、仁寶及陸廠立訊組裝，至於PCB供應商則有臻鼎-KY與台郡等。受到利多消息激勵，及台股大盤大漲帶動，今日相關個股盤中股價皆勁揚。

法人看好，隨著Apple Watch 豁免關稅，蘋果在成本降低之下，先前要求供應商「共體時艱」，壓制供應商零組件、組裝價格可望放鬆，對相關供應鏈營運帶來正面幫助。

Apple Watch 原先由廣達獨家組裝，惟隨著銷量不斷增長，蘋果加入立訊及廣達等供應商，除了因應龐大市場需求，也是藉此進一步擠壓利潤，藉由新供應商加入比價來取得更好的組裝價格。

不過，廣達考量Apple Watch 利潤不佳，已經計畫性淡出手錶組裝業務，釋出的訂單則由立訊及仁寶接手。由於市場普遍預估今年Apple Watch 出貨量仍能維持雙位數增長力道，對仁寶今年營收將有明顯幫助。

根據研調機構Strategy Analytics先前調查，Apple Watch 在智慧手錶領域始終獨佔鰲頭，在 2019年預估的總銷量為 3,070 萬隻，較去年同期增長了36%。