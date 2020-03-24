元太本周法說 股價爆大量盤中奔漲停

電子紙廠元太（8069）2019年業績亮眼，全年稅後純益30.84億元，每股純益（EPS）2.72元，雙雙衝上近八年新高，替其股價增添支撐，預計27日召開法人說明會，釋出今年營運展望。元太營運獲得市場關注，激勵股價反彈，今（24）日午盤前爆出破萬張大量，盤中飆至23.75元漲停。

元太去年全年營收136億元，年減4.27%，獲利則逆勢成長；今年累計前兩個月營收16.45億元，年減6.15%。展望今年，元太為強化彩色電子紙技術，日前發布重大訊息，宣布中國大陸子公司川奇光電三到五年計畫，預計投資最高5,500萬美金（約新台幣16.65億元），進行研發建置、產能擴充及基本營運支出。

元太近年來，透過全彩電子紙（ACeP）和印刷式彩色電子紙（CFA）兩種技術，進軍智慧教育和新零售兩大應用，最快今年第二季將推出應用在電子貨架標籤、或電子閱讀器、電子紙筆記本的新規格產品。

元太去年開始量產彩色電子紙，現階段營收貢獻仍不算大，但朝正向發展，市場及客戶接受度高，元太看好貢獻將逐步提升。