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半導體全面翻紅 台積電市值重回7兆元大關

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導
台積電盤中一度來到274元，漲幅高達7.45%，市值重回7兆元大關；聯發科在實施庫藏股激勵之下，股價再次走強，盤中一度觸及漲停價位。路透
台積電盤中一度來到274元，漲幅高達7.45%，市值重回7兆元大關；聯發科在實施庫藏股激勵之下，股價再次走強，盤中一度觸及漲停價位。路透

美國聯準會推出史無前例無上限量化寬鬆（QE）措施，激勵亞股全面反彈，台股權值指標台積電（2330）與聯發科聯袂大漲，帶動半導體指數勁揚6.4%，類股全面反彈。台積電盤中一度來到274元，漲幅高達7.45%，市值重回7兆元大關；聯發科在實施庫藏股激勵之下，股價再次走強，盤中一度觸及漲停價位。

在聯準會再次祭出無上限量化寬鬆措施，及疫情帶動宅經濟需求，晶片大廠英特爾及超微均認為儘管疫情嚴重，但供貨不會短缺，激勵費城半導體指數大漲3.36%，包括：英特爾、超微、美光、輝達、應材、高通及微芯等全面勁揚，台積電ADR也大漲1.64%，為今日台股半導體族群反攻奠定契機。

台積電今日一掃先前遭外資連13賣的頹勢，跳空開出隨即站穩270元整數關卡，法人指出，新冠肺炎疫情橫掃全球，重創今年GDP成長，可預期2020 年全球半導體產值成長將不如預期，台積電有可能在4月法說會下修全年半導體預估值。

整體來看，晶圓代工優於半導體產業，台積電優於晶圓代工產業的趨勢仍不變，持續看好台積電在5奈米先進製程市占率及領先地位，在智慧手機、高效能運算的AI等相關應用的業績成長動能。

董事會決議啟動有史以來最大規模庫藏股買回計畫，聯發科連兩日股價走強，法人預期聯發科第1季營收財測550~602億元，營收與毛利率皆可較去年同期成長之目標可順利達成，5G單晶片爆發力有待下半年疫情減緩展開，上半年營運動能仍弱，車用部分亦受到疫情影響，4G單晶片及成長型產品則有機會脫穎而出，長期來看，聯發科營運仍維持上升成長軌道。

台積電 4G 半導體

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