中菲行現金殖利率達7% 股價反彈漲逾3%

中菲行（5609）全年獲利成長率達53%，每股稅後純益（EPS）達3.2元，每股將分配現金股利1.36元，以今（24）日平盤價格19.1元計算，殖利率高達7.1%，今日股價跟著出現跌深反彈，盤中來到19.8元，漲幅達3.6%。

中菲行108年度營收為178億，較前年一度還減少3.4%，稅後淨利則逆勢成長達53.4%，達到4.03億，每股盈餘為3.2元，較去年成長53.1%。中菲行董事會考慮目前疫情日趨嚴重，保留資源，每股將分配現金股利 1.36元，主要是在變動的市場中，充分的資金水位，有助於中菲行長期布局全面搶攻市場商機。

法人分析，中菲行在大中華地區、東南亞、東北亞、印度及北美地區超過160個服務據點，由於全球化布局，在變化多端的市場中，能為客戶提供各種解決方案。

在這波疫情下，航空貨攬業重要性立即突顯，全球到處出現邊境管制，航空業大減班情況下，許多貨運都需要走複合式運送，這就需要靠物流貨攬業者豐富的經驗去規畫。