群聯股價反彈 盤中攻上漲停

群聯（8299）日前股價一度跌破200元關卡，股價波段最低來到196元，在短線跌深後，近日拉出反彈，今（24）日盤中一度登上漲停板，漲停價來到229元，技術面上，股價重新站回5日均線之上，先前外資及投信法人均站在賣方，後市若法人調節力道趨緩，甚至反手轉為買超，則短線後市有機會挑戰10日均線反壓，約在241元位置。

近期全球市場研調機構也紛紛下修全球智慧手機及筆記型電腦的今年出貨量，市場也擔憂對記憶體需求的衝擊，對此，該公司也指出，目前看來，市場只有訂單因新冠肺炎遞延的情況，並沒有外傳直接砍單的情況，群聯認為，在全球需仍長期仍看好下，目前的疫情影響，最多是使需求延後，而不會直接消失。