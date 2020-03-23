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「護盤來無影去無蹤」國安基金出手？ 不會公開

聯合報 / 記者沈婉玉／台北報導
財政部長蘇建榮表示，國安基金操作「來無影去無蹤」，無法公開何時進場、進場多少。記者曾原信／攝影
財政部長蘇建榮表示，國安基金操作「來無影去無蹤」，無法公開何時進場、進場多少。記者曾原信／攝影

肺炎疫情全球蔓延、各國管制措施愈趨嚴厲，歐美市場信心持續低落，昨天台股開低走低，一度重挫近五百點，外資賣股撤出，新台幣匯率終場也收在卅點四○五元兌一美元，貶值一點○三角；投資人寄望政府進場宣示護盤財政部長蘇建榮昨天表示，國安基金操作「來無影去無蹤」，無法公開何時進場、進場多少。

上周三大部會聯手推出降息、禁空、護盤三大措施，沒想到反彈只有一日行情，不敵新冠肺炎疫情全球蔓延，在美股續挫下，除日股外的亞股一片慘綠，昨天也是台股逐筆交易新制上路首日，遇美股電子盤大跌拖累，終場仍大跌三四四點、收在八八九○點，但拉出一百四十點下影線。

國際市場尚未走出恐慌，國安基金上周四獲授權進場，昨大盤再度失守十年線，市場關注是否已出手護盤。財政部長蘇建榮表示，會因應國際經濟情勢變化，執行安定股市的任務，避免恐慌造成市場波動過大，但何時進場、進場多少沒辦法公開。

不過，觀察昨天八大公股行庫加碼三十五點三億元，為連九買，主要買超的台積電、鴻海、面板雙虎等個股，與盤勢拉一百四十點下影線的點火股相似，已被市場解讀為國安基金正式進場。

「外資要搬錢回防啦！」外匯交易員指出，美國救市案未過關及封城區域擴大，使美股道瓊大跌，期貨更再次熔斷，國際資金因股災重傷，台股成為套現提款機，昨天再賣超一五八億元，並使新台幣反轉走貶。

國泰證期處經理蔡明翰指出，只要美股不止穩，台股很難逆勢上漲，不過在國安基金護盤與政府禁空令下，指數跌幅有限。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則指出，肺炎疫情發展以及油價是否回穩仍是短期內投資觀察指標。

另外，台股盤中逐筆交易昨天上路，金管會主委顧立雄親赴證交所視察撮合系統，證交所及券商系統都正常運作；總委託筆數一三四一萬六六四九筆，有高達百分之九十九的投資人都使用限價單委託，顯示新制推廣有成，投資人多能理性交易。

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美國參議院未能通過防疫紓困方案，導致昨（23）日美股電子盤大跌、亞股重挫，台股開盤跳水483點，在國安基金進場護盤下，終場仍大跌344點收8,890點，但拉出約140點的下影線，表現較韓、港股市穩健；權王台積電、股王大立光等逾600檔個股禁空令生效，有助今日盤勢回穩。

逐筆交易首日 安全接軌

與國際交易制度接軌的最後一哩、證券市場盤中全面逐筆交易昨（23）日上線，雖遇美股期貨盤與亞股大跌，但在國安基金進場護盤且市場交易有序，以及金管會主委顧立雄領軍臺灣證券交所、櫃買中心等各單位坐鎮證交所電腦機房及各大券商，首日系統正常運作、安全接軌。

「護盤來無影去無蹤」國安基金出手？ 不會公開

肺炎疫情全球蔓延、各國管制措施愈趨嚴厲，歐美市場信心持續低落，昨天台股開低走低，一度重挫近五百點，外資賣股撤出，新台幣匯率終場也收在卅點四○五元兌一美元，貶值一點○三角；投資人寄望政府進場宣示護盤，財政部長蘇建榮昨天表示，國安基金操作「來無影去無蹤」，無法公開何時進場、進場多少。

低股價淨值比族群 搶鏡

台股昨（23）日修正，於10年線附近震盪。法人指出，盤勢偏空，買盤縮手，惟大成鋼（2027）等個股因股價淨值比低，具投資契機，且有法人資金持續敲進、融資同步減少，籌碼換手整理，有利股價於後市發揮。

外資賣和大 挺全新、信邦

新冠肺炎肆虐，台股昨（23）日再度大跌，外資圈也積極啟動汰弱留強，其中，汽車零組件大廠和大（1536）因財報不佳，被滙豐證砍目標價到58元，股價重挫跌停；全新、信邦則獲瑞信、大和力挺，表現抗跌，躍居盤面焦點。

新基建概念股 出頭天

台股昨（23）日隨國際股市拉回，再度失守10年線9,107點，但功率放大器（PA）、散熱、伺服器等中國大陸「新基建」概念股，產業能見度相對較高，吸引搶短買盤卡位，扮演盤面多方明燈。

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就市論勢／AI、物聯網 長線看多

因美國新冠肺炎災情持續擴大，周一美股電子盤延續上周弱勢，晨間一度觸及熔斷價，帶動周一台股早盤跳空低開，盤中最低至8,750點，但隨後量縮橫盤震盪，終場下跌334點，跌幅3.7%，收在8,890點，8,900點大關得而復失；櫃買指數開低，收盤跌幅略收斂，終場下跌2.8%。

營建資產 多方點火

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上市櫃年報申報將於31日截止，臺灣證券交易所呼籲，企業應留意期限及早申報，避免最後時段網路壅塞導致申報延遲，另若因新冠肺炎影響財報延後發布，須依規定報請金管會，否則違反申報規範。

小摩下修大立光目標價

繼美銀證券大砍大立光目標價之後，過往向來對蘋概釋出樂觀看法的摩根大通最新報告，也下修股王目標價近兩成，從5,350元降到4,400元。摩根大通指出，新冠肺炎衝擊iPhone出貨，大立光難逃業績下滑，但考量股價已經反映，建議逢低加碼。

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