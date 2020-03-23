「護盤來無影去無蹤」國安基金出手？ 不會公開

肺炎疫情全球蔓延、各國管制措施愈趨嚴厲，歐美市場信心持續低落，昨天台股開低走低，一度重挫近五百點，外資賣股撤出，新台幣匯率終場也收在卅點四○五元兌一美元，貶值一點○三角；投資人寄望政府進場宣示護盤，財政部長蘇建榮昨天表示，國安基金操作「來無影去無蹤」，無法公開何時進場、進場多少。

上周三大部會聯手推出降息、禁空、護盤三大措施，沒想到反彈只有一日行情，不敵新冠肺炎疫情全球蔓延，在美股續挫下，除日股外的亞股一片慘綠，昨天也是台股逐筆交易新制上路首日，遇美股電子盤大跌拖累，終場仍大跌三四四點、收在八八九○點，但拉出一百四十點下影線。

國際市場尚未走出恐慌，國安基金上周四獲授權進場，昨大盤再度失守十年線，市場關注是否已出手護盤。財政部長蘇建榮表示，會因應國際經濟情勢變化，執行安定股市的任務，避免恐慌造成市場波動過大，但何時進場、進場多少沒辦法公開。

不過，觀察昨天八大公股行庫加碼三十五點三億元，為連九買，主要買超的台積電、鴻海、面板雙虎等個股，與盤勢拉一百四十點下影線的點火股相似，已被市場解讀為國安基金正式進場。

「外資要搬錢回防啦！」外匯交易員指出，美國救市案未過關及封城區域擴大，使美股道瓊大跌，期貨更再次熔斷，國際資金因股災重傷，台股成為套現提款機，昨天再賣超一五八億元，並使新台幣反轉走貶。

國泰證期處經理蔡明翰指出，只要美股不止穩，台股很難逆勢上漲，不過在國安基金護盤與政府禁空令下，指數跌幅有限。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則指出，肺炎疫情發展以及油價是否回穩仍是短期內投資觀察指標。

另外，台股盤中逐筆交易昨天上路，金管會主委顧立雄親赴證交所視察撮合系統，證交所及券商系統都正常運作；總委託筆數一三四一萬六六四九筆，有高達百分之九十九的投資人都使用限價單委託，顯示新制推廣有成，投資人多能理性交易。