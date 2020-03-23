外資賣不停 蘋概三王市值失血4,514億

台股今(23)日收8,890.03點，再度跌破10年線，外資賣超158.55億元，連續12個交易日賣超，賣超標的主要集中電子權值股及金融股，不過，今日買超前十大中，卻有兩檔金融股入列；蘋概三王仍慘遭提款，合計今日三王市值失血4,514.66億元。

台股今日收跌344.06點，跌幅3.73%，三大法人合計賣超209.7億元，其中外資賣超158.55億元，投信賣超0.76億元，自營商賣超（合計）50.38億元；外資賣超前十大依序是富邦VIX、群創、鴻海、元大台灣50反1、友達、中信金、台積電、永豐金、兆豐金、元大金等。

統計外資買超前十大依序是聯電、新光金、金像電、台新金、元大滬深30正2、國光生、長榮航、中華電、聯詠、南亞科；兩家金融股擠進外資買超前十大。

蘋概三王仍然難逃外資賣超壓力，台積電今日收在255元，下跌15元，跌幅5.55%，外資賣超15,773張，投信買超882張，自營商賣超1,329張，合計三大法人賣超16,220張，外資已連續13個交易日賣超台積電；今日市值縮水3,889.56億元，降至6兆6,122.52億元。

鴻海今日收在67.5元，下跌3.3元，跌幅4.66%，外資賣超32,221張，投信買超2,046張，自營商賣超1,501張，合計三大法人賣超31,676張，外資連續12個交易日賣超鴻海，今日市值縮水457.47億元，降至9,357.52億元。

股王大立光今日收在3,450元，下跌125元，跌幅3.99%，外資賣超137張，投信賣超13張，自營商賣超5張，合計三大法人賣超155張，今日市值縮水167.62億元，降至4,626.45億元。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，第1季總經數據受到新冠肺炎疫情及工作天數較少的影響，恐低於前期表現及市場預期，不過在市場資金寬鬆下，整體景氣循環仍延續溫和復甦趨勢看法不變。

他指出，儘管中國境外疫情局勢緊張，但隨著中國廠商陸續復工帶動供給逐步回升，觀察後續廠商投資與消費需求若未明顯轉為保守，則復工後客戶庫存較低的供應鏈可望受惠客戶補庫存需求帶動急單，並進一步挹注營運動能。

沈萬鈞說，在投資布局方面，近期在疫情不確定性干擾、市場風險偏好降溫之下，建議仍著重選股，可留意產業新趨勢與新規格、景氣循環類股、且具備高殖利率的成長股等，包括5G相關、記憶體、被動元件等可持續觀察。