快訊

全台累計4.4萬檢疫隔離者 垃圾流向不明恐成防疫漏洞

中職／4月11日開幕戰不再延期 將史上首度閉門打

疫情影響未上市櫃公司財報 4月28日前可申請延期

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今（23）日發布，受疫情影響，未上市櫃的公開發行公司赴大陸查核財報若有困難，可比照上市櫃公司採行替代查核程序，如果仍無法如期公告財報者，則可以在4月28日前向金管會申請延期。

金管會表示，因應近期新冠肺炎事件，對於會計師事務所無法派員赴大陸地區執行審計工作，致可能影響上市櫃公司公告申報108年度財務報告情事，金管會已在2月25日發布相關處理方案，包括會計師得採行替代查核程序及上市櫃公司申請延期公告申報相關事宜。

為持續因應疫情，金管會已比照上市櫃公司，規範會計師查核未上市櫃的公開發行公司（含興櫃）108年度財務報告，也可以採行替代查核程序，並函知會計師事務所。

金管會表示，如果未上市櫃的公開發行公司（含興櫃）仍無法在4月底前公告申報108年度財務報告，應經董事會通過延期申請相關事項。

包括預計展延期限、具體辦理時程（須洽會計師表示合理性意見），以及108年度自結合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等，並檢附上述文件，依規定在4月28日前向金管會申請核准。

金管會提醒未上市櫃的公開發行公司（含興櫃），對於展延108年度財報公告申報相關事項，應依證券交易法及櫃買中心重大訊息規定，在公開資訊觀測站發布相關說明，以利投資人知悉。

金管會 興櫃 財報

延伸閱讀

好暖心！嘉威會計師事務所全額補助員工出國退費損失

未上市櫃年報因疫情出不來 4/28前要申請展延

壽險加碼買股 喊放寬RBC

業者淨值比…all pass

相關新聞

台股收跌344.06點、10年線再跌破 三大法人賣超209.7億

台股今（23）日開低走低，蘋概三王跌勢重，指數一度下探至8,750.14點，重挫483.95點，終場以8,890.03點...

量縮震盪 台股跌344.06點收8,890

美國三大指數期貨延續跌勢，使今（23）日台股量縮震盪，並未再破前低，不過尾盤有賣單調節，終場下跌344.06點，收在8,...

台股再破10年線 法人看法保守

美國參議院否決刺激經濟計劃，加上新冠肺炎疫情蔓延，美股上周五再重挫，拖累亞股走弱，台股今(23)日跳空開低，10年線再度...

傳老藥新用成抗疫新希望 6檔生技股飆漲停

歐美新冠肺炎疫情狂燒，老藥新用成為熱門話題，激勵台灣製藥廠健亞、強生等6檔生技股飆上漲停

聯發科庫藏股奏效 外資點名七公司跟進

聯發科庫藏股奏效，今（23）日盤中一度大漲4%，擊退亂流，瑞信證券最新報告，肯定聯發科買股激勵市場信心，並點名台灣半導體...

量能縮減 台股多頭反攻跌勢收斂

上周五美股開高走低，四大指數收盤全數下跌，今日美國三大指數期貨盤也延續跌勢，台股早盤重挫484點，但因已禁止平盤下放空，...

買進元大S&P原油正2 券商：保障投資人

為避免7萬餘名散戶投資人，因國際金融及原油市場大幅波動，造成元大S&P原油正2（00672L）淨值可能達到原本清算標準而被迫清算；證券主管機關因而修正期貨信託基金放寬下市標準，使該基金得免清算。主管機關發布相關修正規範後，元大投信表示，立即公告該基金免予清算訊息，過程並無任何不法。

ETF最前線／風險擺盪 美元、反向ETF有戲唱

隨著全球的新冠肺炎疫情擴散，歐美市場連續大跌影響，上周的台指結算非但沒有拉高，還演出連續破底的恐慌行情，所幸在上周五（20日）國安基金提出救市的說法後，終於出現了跌深反彈大漲的一日行情，不過，在周末美股持續破低、油價仍無起色下，應該如何觀察法人本周的ETF交易？

當沖降溫／逐筆交易上路 台股量縮

股市逐筆交易今（23）日正式實施，雖逢美股上周五（20日）重挫，今（23）日早盤的美股期貨電子盤也大跌，投資人操作相對保守，加上平盤下禁止放空，因此，今日盤中當沖力道趨緩，多頭盤中趁勢將指數拉上9,000點。

觀光股漲跌互見 飯店龍頭股摔破百元

台股遭遇疫情空襲，近兩週震盪劇烈，觀光類指數近1個月重挫逾28%，成疫情重災區，不過部分擁題材的個股陸續回升，但飯店龍頭...

德律擬買回1萬張庫藏股 股價一度漲逾3%

檢測設備廠德律今天起將大舉買回1萬張庫藏股，這是德律18年多來首度實施庫藏股，預計買回庫藏股規模也創下歷史新高紀錄，激勵...

巨路去年獲利歷史次高將配息3.3元 今年營運不看淡

程控設備廠巨路（6192）去年稅後純益7.18億元，年減3.2%，但全年獲利仍是歷史次高紀錄，去年全年每股稅後純益達6....

熱門新聞

台股逐筆交易上路 股民五招應變

七藥廠 有望賺「疫」外之財

賣壓沉重 台股開盤跌208.54點早盤下殺逾400點

外資上周賣超台股1,282億 買盤最愛這十檔

外資殺盤 今年來賣超5,000億

台股再破10年線 法人看法保守

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。