疫情影響未上市櫃公司財報 4月28日前可申請延期

金管會今（23）日發布，受疫情影響，未上市櫃的公開發行公司赴大陸查核財報若有困難，可比照上市櫃公司採行替代查核程序，如果仍無法如期公告財報者，則可以在4月28日前向金管會申請延期。

金管會表示，因應近期新冠肺炎事件，對於會計師事務所無法派員赴大陸地區執行審計工作，致可能影響上市櫃公司公告申報108年度財務報告情事，金管會已在2月25日發布相關處理方案，包括會計師得採行替代查核程序及上市櫃公司申請延期公告申報相關事宜。

為持續因應疫情，金管會已比照上市櫃公司，規範會計師查核未上市櫃的公開發行公司（含興櫃）108年度財務報告，也可以採行替代查核程序，並函知會計師事務所。

金管會表示，如果未上市櫃的公開發行公司（含興櫃）仍無法在4月底前公告申報108年度財務報告，應經董事會通過延期申請相關事項。

包括預計展延期限、具體辦理時程（須洽會計師表示合理性意見），以及108年度自結合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等，並檢附上述文件，依規定在4月28日前向金管會申請核准。

金管會提醒未上市櫃的公開發行公司（含興櫃），對於展延108年度財報公告申報相關事項，應依證券交易法及櫃買中心重大訊息規定，在公開資訊觀測站發布相關說明，以利投資人知悉。