聯發科庫藏股奏效 外資點名七公司跟進

聯發科庫藏股奏效，今（23）日盤中一度大漲4%，擊退亂流，瑞信證券最新報告，肯定聯發科買股激勵市場信心，並點名台灣半導體業滿手現金，相關包括台積電、聯電、世界、環球晶、瑞昱、南亞科、日月光投控等七家公司，也有機會實施庫藏股。

聯發科登高一呼大買自家股，在外資圈吸引廣大討論，不僅因為聯發科庫藏股的紀錄少之又少，更重要是樹立台灣半導體指標，除瑞信證券擴大點名七家公司跟進，摩根士丹利也高呼，「經過這麼慘烈的跌勢，期待台灣有更多半導體公司實施庫藏股！」

瑞信證券台灣區研究部主管艾蘭迪指出，聯發科帳上現金高達68億美元，市值超過台幣千億元，此次砸71億元買股，堪稱以小錢換來提振股價的大效益。

艾蘭迪分析，聯發科在疫情險峻時動作，無疑告訴投資人，公司基本面強大到不怕逆風，且公告強調，其在全球5G、物聯網、AI領先不受影響；股價表態可期。

日前高通和中移動分別對5G發表新進度，高通提到，中國通訊設備布署復甦，逐步回到去年底水平，中移動則預計今年投入人民幣1,800億元，設置30萬個基地台，與瑞信預測相當。市場開始期待中國走出疫情陰霾，相關消息無疑為5G鏈注入強心針，有利買盤回補。

艾蘭迪進一步說，台灣半導體業一大特色，就是公司現金很多，不僅能大方配息、啟動併購，也能買庫藏股。從過往經驗，當股價修正超過15%、股淨比來到長期低點，有充沛現金流的企業最有機會買股，據此推算台積電、聯電、世界、環球晶、瑞昱、南亞科、日月光投控七家公司可望跟進。

不過他也補充，若搭配企業風格，台積電、南亞科買股機率較其他五家小，主因台積電偏好大方配息，南亞科面臨產業挑戰，另外值得一提，日月光雖然進行槓桿操作，但公司股價已大跌31%，2009年曾在低檔買庫藏股。

至於摩根士丹利認為，聯發科庫藏股將對股價帶來激勵，主因公司股價偏低，買股有利信心，若獲利能見度提高，該券商會考慮再調升財測；也期待聯發科拋磚引玉，有更多好公司力挺自家股。