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台股收跌344.06點、10年線再跌破 三大法人賣超209.7億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今（23）日開低走低，蘋概三王跌勢重，指數一度下探至8,750.14點，重挫483.95點，終場以8,890.03點作收，下跌344.06點，10年線再度失守，成交量1,468.5億元；三大法人賣超209.7億元。本報資料照片
台股今（23）日開低走低，蘋概三王跌勢重，指數一度下探至8,750.14點，重挫483.95點，終場以8,890.03點作收，下跌344.06點，10年線再度失守，成交量1,468.5億元；三大法人賣超209.7億元。本報資料照片

台股今（23）日開低走低，蘋概三王跌勢重，指數一度下探至8,750.14點，重挫483.95點，終場以8,890.03點作收，下跌344.06點，10年線再度失守，成交量1,468.5億元；三大法人賣超209.7億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超158.55億元，投信賣超0.76億元，自營商賣超（合計）50.38億元，其中自營商（自行買賣）買超0.56億元，自營商（避險）賣超50.95億元。

台股今日以9,025.55點開低，下跌208.54 點，台積電開低震盪，終場收255元，跌幅5.55%，大立光盤中短暫翻紅，可惜仍收黑，以3,450元收盤，跌幅3.49%，鴻海收在67.5元，跌幅4.66%，大盤指數開低走低，一連失守9,100點、9,000點、8,900點，以8,890.03點作收，跌幅3.73%。

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