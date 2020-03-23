台股收跌344.06點、10年線再跌破 三大法人賣超209.7億

隨著全球的新冠肺炎疫情擴散，歐美市場連續大跌影響，上周的台指結算非但沒有拉高，還演出連續破底的恐慌行情，所幸在上周五（20日）國安基金提出救市的說法後，終於出現了跌深反彈大漲的一日行情，不過，在周末美股持續破低、油價仍無起色下，應該如何觀察法人本周的ETF交易？

2020-03-23 14:30