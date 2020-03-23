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量縮震盪 台股跌344.06點收8,890
美國三大指數期貨延續跌勢，使今（23）日台股量縮震盪，並未再破前低，不過尾盤有賣單調節，終場下跌344.06點，收在8,890.03點，成交量達1,468.51億元，並未站上10年線、5日線。
由於新冠肺炎疫情在美國蔓延，疊加上美國兩黨對振興方案條款沒能達成一致的意見，美股期貨應聲下挫，甚至一度跌停，連帶影響亞洲主要股市走跌，僅日股呈現上漲。
觀察今日權值股表現，聯發科受會啟動庫藏股，股價維持在平盤之上，台灣高鐵、台塑化股價也有低檔買盤進入，帶動股價走揚；另外，蘋概三王台積電、鴻海、大立光量能縮減，跌幅在3%至5%。
新冠肺炎疫情未歇，盤面上逆勢強勢股中，抗疫概念股持續是焦點，熱映、中化、旭富、南光、優盛等攻上漲停；造紙類股也持續表現強勢，包含：正隆、永豐餘、華紙等，帶動造紙指數走揚；另外，高價股矽力-KY股價攻上漲停、信驊也強漲逾6%，引領市場信心。
宏遠投顧副總陳國清指出，國安基金進場護盤以及上市櫃公司實施庫藏股，台股有機會出現跌深反彈，至於反彈多久要看全球肺炎疫情（包含台灣）是否受到控制及美股是否止跌反彈甚至持續反彈而定。而上周五美國因肺炎疫情加劇而開始封城，使得美股大跌，若肺炎疫情無法減緩及美股後續無法止跌，將影響全球股市及台股的止跌反彈。
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