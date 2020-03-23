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量能縮減 台股多頭反攻跌勢收斂

聯合晚報 / 記者高瑜君／台北報導

上周五美股開高走低，四大指數收盤全數下跌，今日美國三大指數期貨盤也延續跌勢，台股早盤重挫484點，但因已禁止平盤下放空，以及國安基金可進場，多頭力圖重返9千點之上。

美股期貨電子盤今日早盤仍持續重挫，甚至一度跌停，連帶影響亞洲主要股市走跌，又以韓股跌勢最重，跌幅超過5%，上證、恆生以及深證跌幅則在2%至4%間，而日股則在平盤附近震盪。

台股今日正式實施逐筆交易制度，但因平盤下不能放空，今日大盤交易量相較上周已有萎縮跡象。早盤重挫中，聯發科開始實施庫藏股，成為多頭指標，台灣高鐵、台塑化低檔也有買盤進入，帶動股價走揚；另外，蘋概三王台積電與鴻海盤中跌幅收斂，大立光則見到率先翻紅。

盤面上逆勢強勢股中，抗疫概念股持續是焦點，熱映、中化、旭富、南光等漲幅超過9%，優盛、毛寶漲幅也突破8%；造紙類股也持續表現強勢，包含：正隆、永豐餘、華紙等，帶動造紙指數走揚；另外，高價股矽力-KY股價攻上漲停、信驊也強漲逾7%，引領市場信心。

法人表示，國安基金已經可以進場，今日台股早盤再度重挫，如未能見到多頭有站上9千點，甚至重返10年線之上，恐怕會打擊多頭信心，所以，盤中可見到多檔權值股有買盤拉抬，也因為平盤下不能放空，投資人傾向先買等站回平盤再說。

宏遠投顧副總陳國清表示，國安基金進場護盤及上市櫃公司實施庫藏股，台股有機會出現跌深反彈，至於反彈多久要看全球肺炎疫情是否受到控制，以及美股是否止跌反彈甚至持續反彈而定。

陳國清表示，上周五美國因肺炎疫情加劇而開始封城，使得美股大跌，若疫情無法減緩及美股後續無法止跌，將影響全球股市及台股的止跌反彈。

台股 美股 疫情

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