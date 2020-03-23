台股再破10年線 法人看法保守

美國參議院否決刺激經濟計劃，加上新冠肺炎疫情蔓延，美股上周五再重挫，拖累亞股走弱，台股今(23)日跳空開低，10年線再度失守，蘋概三王齊挫，大盤指數一度下探至8,750.14點，法人強調，在疫情未有效控制前，應嚴控持股水位，不宜擅自加碼；不過，也有法人認為，國安基金啟動下，有機會逐步進場，下檔有撐。

台股今日以以9,025.55點開低，下跌208.54 點，今日逐筆交易新制開始實施，盤中成交價變動快，蘋概三王早盤跌勢重，三王市值一度蒸發5,495.97億元，跌幅逾5%，盤中跌勢則略有縮小，但大盤指數一度重挫483.95點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股下檔可望有國安基金進場撐持，但受到美國期指走弱的影響，今日大盤開低下跌，後市恐仍將維持弱勢整理，建議在持股水位上要嚴格控制，不要擅自加碼，靜待疫情平緩。

台新投顧副總黃文清表示，美國救市方案遭到否決，美期指大跌，連動台股今日下跌，但表現相較韓股強，下跌幅度沒那麼大，由於各國積極防疫，疫情有機會趨緩，在未來的1~2個月獲得控制，投資人不用過度悲觀。

他認為，國安基金有機會逐步進場，解決流動性的問題，但是後續仍要看疫情的發展，不過，在經過修正後，有機會可以分批布局，首選下半年成長產業，例如5G相關、高股息股等。