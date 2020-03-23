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巨路去年獲利歷史次高將配息3.3元 今年營運不看淡

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

程控設備廠巨路（6192）去年稅後純益7.18億元，年減3.2%，但全年獲利仍是歷史次高紀錄，去年全年每股稅後純益達6.72元。巨路表示，公司董事會同時決議配發3.3元現金股利，巨路營運以中國市場為重心，今年雖受新冠肺炎影響，不過，公司仍不看淡今年營運展望。

巨路近年來受惠於大中華區以及東南亞的基礎建設，其中，主要營運受惠的領域以半導體廠及石化廠為主，帶動該公司在2018年獲利創歷史新高，去年全年獲利也是歷史次高，除了半導體及石化之外，該公司營運還包括焚化爐、電廠等。由於中國在半導體及石化的投資，是因政策帶動，因此，未來相關廠商在高階程序控制需求仍將持續看成長，也將成為該公司營運成長動能。

除了積極布局半導體產業及石化產業之外，巨路也開始布局市場前景看好的5G相關商機，該公司調整電子相關零組件以及通信材料的產品組合，主要的目的在於切入物聯網、車用電子與工業電腦等領域，建立系統整合能力，也開始布局5G相關產業。

對於未來的營運成長動能，巨路表示，智能化將是工業程控以及電子通信兩大事業群的發展重點，透過工業物聯網、物聯網等，協助客戶邁向工業4.0，巨路預料，智能化解決方案將是公司成長的下一波動能。

巨路去年財報中，全年營收為62.58億元，稅後純益7.18億元，年減3.2%，全年獲利是歷史次高表現，去年全年每股純益達6.72元，巨路表示，公司董事會同時決議配發3.3元現金股利。

半導體 物聯網 5G

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