快訊

佛系、豪賭或務實？英國防疫政策下的社會文化

最後發文牽掛4歲愛女 劉真「謝謝妳來到我的生命裡」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

庫藏股＋國安基金護盤 營建中小型股價飆

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

新冠肺炎疫情延燒，國安基金隨時進場護盤，營建中小個股近兩個交易日股價亮眼，潤隆 （1808）今（23）日早盤亮燈漲停。國揚（2505）早盤爆出1800張的大量，股價勁揚逾8%。日勝生（2547）上週五（20日）公告實施庫藏股計畫，今天早盤股價帶量上漲，漲幅逾7%。

潤隆、國揚、日勝生今日領漲營建股，早盤漲幅均超過7％，冠德 (2520) 、宏盛 (2534)、櫻花建（2539）、昇陽（3266）、台開（2841）等個股，也都分別有1%到5%的漲幅。

國揚2019年第四季靠著衝刺新北汐止「忠孝大院」銷售，年末業績拉尾盤，全年營收年增1.5倍；隨著交屋認列收入增加，法人看好全年有望扭轉前三季虧損的情形。

展望2020年，國揚預計陸續有四個建案完工入帳，入帳時間將集中下半年，包括「早安國揚」、「國揚矽谷」等，全部總銷金額上看150億元，公司看好全年營運表現。

日勝生2019年第四季受惠台北捷運大橋頭站聯開案「超‧站S」季開賣，總銷約40億元，挹注年底業績，全年稅後純益為4.06億元，每股純益為（EPS）為0.45元。日勝生20日召開董事會，公告去年度股利政策，每股擬配發現金股利新台幣0.6元。

日勝生20日同步公告實施庫藏股計畫，本次預定買回2萬張，占公司發行股份 2.19 %；買回區間價格每股6元至10元，若低於區間價格下限，將繼續買回。 日勝生首季完成「高雄火車站站東舊宿舍區」都市更新案簽約，暫定明年下半年完成規劃設計，約需6年開發時間，未來開發效益預估超過百億元。

日勝生 個股

延伸閱讀

聯發科庫藏股護身 股價逆勢走揚

台股開盤重挫 財長：國安基金可隨時進場

聯發科庫藏股首日 早盤開高抗跌

國安基金護盤加禁空令 法人估台股9000點有撐

相關新聞

台股逐筆交易上路 股民五招應變

台股逐筆交易今（23）日上路，股票交易速度大幅提升，投資人操作更靈活之際，投資難題也可能增加。證交所建議，投資人應盡量使用限價單，並多留意成交資訊；法人則提醒可多善用證交所提供的輔助工具、券商下單軟體和盤後擬真平台，提高新制適應度。

股價跌至近年新低 大同：堅信董座與華映事件無涉

大同(2371)公司股價今日下挫至今年新低，早盤開低震盪走低，盤中一度跌破17元，來到16.95元，為近年來新低，下跌0...

外資上周賣超台股1,282億 買盤最愛這十檔

台股上周下跌894.78點，跌幅8.83%，外資上周賣超1,282.37億元，持續自金融股及權值股提款，買盤則是轉向低價...

賣壓沉重 台股開盤跌208.54點早盤下殺逾400點

上周五美股開高走低，四大指數收盤全數下跌，使今（23）日台股開盤下跌208.54點，開在9,025.55點，早盤跌點持續...

台股再破10年線 法人看法保守

美國參議院否決刺激經濟計劃，加上新冠肺炎疫情蔓延，美股上周五再重挫，拖累亞股走弱，台股今(23)日跳空開低，10年線再度...

衛生紙之亂再起！永豐餘、正隆產能滿載 造紙股獨強

台灣確診案例大幅攀升，恐慌效應蔓延，民眾瘋搶物資，其中，又以衛生紙遭瘋狂掃貨，民眾搶屯貨造成短線需求強勁拉升，激勵造紙股...

疫情提昇民生物資需求卜蜂股價逆勢上漲

隨著疫情影響，民生物資需求等利多加持下，卜蜂 （1215）在基本面持穩、股價跌深，今天出現買盤加持，盤中由黑翻紅，成為台...

外資殺盤 今年來賣超5,000億

國安基金宣示進場，台股一度強彈，但外資賣壓不斷，累積今年已大賣台股5,000億元，超越2008年金融海嘯；隨美股上周五再度浮現壓力，市場擔憂賣壓持續出籠，外資圈則示警台股有三大挑戰，提防盤勢測試低點。

上市公司股息 已逾6,400億

台股上周五強彈，隨即遇美股大跌，今（23）日開盤不樂觀。證交所特別喊話，上市公司體質穩健，且在去（2019）年獲利不俗下，今年企業配發股利有望刷新紀錄；截至最新統計，上市公司累積將派出6,415億元的現金股息，直逼2018年度五成水準，高息行情可期，建議長期投資。

金管會：逐筆交易不會助漲助跌

逐筆交易今（23）日開始上路，金管會強調，逐筆交易主要是撮合制度跟國際接軌，對股市不會助漲助跌，且有助交易效率與資訊透明度；對於長線布局的投資人，若要控制成本，建議可採用「限價單」。

逐筆交易上路…顧立雄坐鎮機房 掌握新制狀況

因應逐筆交易上路，穩定市場信心，金管會主委顧立雄擬於今日早上視察證交所坐落板橋的電腦機房，證交所長官也將到各大券商查訪，掌握新制實施的交易狀況。證交所強調，新系統已準備就緒，呼籲投資人別擔心。

「三無」經濟概念 投資新顯學

新冠肺炎疫情引發全球恐慌，帶動包括雲端辦公、線上會議等無接觸經濟，自動化生產、機器人倉儲和物流等無人化生產，以及人工智慧（AI）、大數據分析等無極限應用的「三無經濟概念股」，成為投資人追捧的新顯學。

熱門新聞

台股逐筆交易上路 股民五招應變

七藥廠 有望賺「疫」外之財

賣壓沉重 台股開盤跌208.54點早盤下殺逾400點

救市抗疫 台股不破低再求穩

外資上周賣超台股1,282億 買盤最愛這十檔

外資殺盤 今年來賣超5,000億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。