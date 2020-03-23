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庫藏股＋國安基金護盤 營建中小型股價飆
新冠肺炎疫情延燒，國安基金隨時進場護盤，營建中小個股近兩個交易日股價亮眼，潤隆 （1808）今（23）日早盤亮燈漲停。國揚（2505）早盤爆出1800張的大量，股價勁揚逾8%。日勝生（2547）上週五（20日）公告實施庫藏股計畫，今天早盤股價帶量上漲，漲幅逾7%。
潤隆、國揚、日勝生今日領漲營建股，早盤漲幅均超過7％，冠德 (2520) 、宏盛 (2534)、櫻花建（2539）、昇陽（3266）、台開（2841）等個股，也都分別有1%到5%的漲幅。
國揚2019年第四季靠著衝刺新北汐止「忠孝大院」銷售，年末業績拉尾盤，全年營收年增1.5倍；隨著交屋認列收入增加，法人看好全年有望扭轉前三季虧損的情形。
展望2020年，國揚預計陸續有四個建案完工入帳，入帳時間將集中下半年，包括「早安國揚」、「國揚矽谷」等，全部總銷金額上看150億元，公司看好全年營運表現。
日勝生2019年第四季受惠台北捷運大橋頭站聯開案「超‧站S」季開賣，總銷約40億元，挹注年底業績，全年稅後純益為4.06億元，每股純益為（EPS）為0.45元。日勝生20日召開董事會，公告去年度股利政策，每股擬配發現金股利新台幣0.6元。
日勝生20日同步公告實施庫藏股計畫，本次預定買回2萬張，占公司發行股份 2.19 %；買回區間價格每股6元至10元，若低於區間價格下限，將繼續買回。 日勝生首季完成「高雄火車站站東舊宿舍區」都市更新案簽約，暫定明年下半年完成規劃設計，約需6年開發時間，未來開發效益預估超過百億元。
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