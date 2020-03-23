新光鋼去年EPS0.39元 大方配息0.8元

受去年鋼市欠佳拖累，新光鋼（2031）每股純益（EPS）為0.39元，為近四年最差。不過，新光鋼董事會決議每股大方配發0.8元現金股利，按去年度平均收盤價30.17元來計算，殖利率為2.65%。

2019年鋼價走跌，新光鋼2019年稅後純益為1.18億元，年減幅度超過八成。新光鋼表示，出貨量雖然沒有減少，卻因售價下跌、原物料波動影響，導致獲利衰退。

新光鋼今年離岸風事業營收貢獻有望拉升。新光鋼轉投資前端離岸風電設備公司，彰濱廠鋼管產品今年初取得認證，已投產上線，公司稱正在接單，預計五月開始貢獻營收。

展望今年，公司原本預期，隨著鋼價去年底築底反彈，且國內工具機、南韓汽車業去庫存告一個段落，今年需求有望回溫。但，現如今新冠肺炎疫情升溫，本季展望相對謹慎。所幸是，國內離岸風電政策進入實質階段，來自廠辦、商辦的鋼構需求也因台商回流增溫，有望支撐市場需求。

為擴大營運動能，降低景氣波動風險，新光鋼今年積極多元化佈局，除綠能外，亦跨足物流業。新光鋼去年斥資36億元打造新澄物流園區，採分階段設置，第一階段預訂於第四季啟用，產生營收貢獻。

新光鋼表示，隨著美中貿易戰、台商回流投資，產線轉移及轉單效應漸顯，桃園又有航空城等地利優勢，日後物流需求可期。未來滿租後，公司預估一年可創造約兩億元的現金流。