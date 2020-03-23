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貨運漲價 航空雙雄股價急反彈

經濟日報 / 記者黃淑惠/即時報導

新冠疫情航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）也因為客運大減，營運出現困境，現在貨運市場則傳出運價調漲的好消息；隨著全球物資急著運送，客機又到處停航，原本的機腹載貨很穩定，供給量一夕間突然消失，一櫃難求運價大漲，今天航空雙雄股價也跟著反彈，華航最高來到6.04元、漲幅為5.2%，長榮航最高來到8.15元，漲幅達3%。

現在市場變化之快，已經超出所有專家預期，原本已經不被看好的航空貨機市場，在一夕之間翻紅，大家都沒有想到，有這麼一天，全球航空客運會到處停航，所有的機腹載貨一夕間全面消失，這樣已經造成許多航空貨運市場有行無市，客戶反而因為趕工、趕上架銷售，需求面完全沒有減少，各種訂單都非常急，需求力道十分強勁，推動航空運價不斷飆漲。

華航在面臨疫情整體判斷速度非常快，也讓華竹損傷降到最低，內部原本就推估客運市場面臨不安因素太多，華航會全面加強空運市場布局，全力搶攻復工後的貨機市場商機，讓華航在這波客運市場低迷的氣氛中能夠降低傷害，華航現在的貨機運已經逆勢開出紅盤，目前華航的貨機呈現供不應求，周轉率已經是用到最大。

航空貨機市場現在也成為華航能否逆勢突圍的重要關鍵，華航在國際航空貨運表現一直很出色，一直是全球有名的航空貨運業者，依據國際航空運輸協會（IATA）統計資料，2018 年國際航空貨運重量，華航承運約151.2 萬噸貨量，較2017 年成長3.4%，排名全球第6，隨著這波市場需求，華航長期培養的貨運機隊也在這期間發揮最強戰鬥力。

長榮航空擁有5架市場公認很省油的777貨機，777貨機是全球最大的雙引擎全貨機，是波音公司為取代已停產的747-400貨機及MD11貨機所開發的高性能全貨機。這款貨機配備奇異公司的GE90-115B型引擎，與長榮航空現有的34架777-300ER客機所配置的發動機相同，除可降低維修成本外，也讓公司機隊的發動機維修管理更有效率。在設計上，以航程較遠的777-200LR為基礎，載貨能力達102公噸，滿載航程約為5000海里，由台灣滿載出發，中停安克拉治，即可接飛北美任一航點。

華航 長榮航空

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