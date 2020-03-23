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衛生紙之亂再起！永豐餘、正隆產能滿載 造紙股獨強

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
永豐餘投控董事長何奕達。本報資料照片
永豐餘投控董事長何奕達。本報資料照片

台灣確診案例大幅攀升，恐慌效應蔓延，民眾瘋搶物資，其中，又以衛生紙遭瘋狂掃貨，民眾搶屯貨造成短線需求強勁拉升，激勵造紙股今日一夫當關、獨守紅盤。其中以具備資產題材的士紙（1903）表現最為強勁，早盤股價一度攻頂，兩大龍頭永豐餘（1907）、正隆（1904）股價也在紅盤震盪，正隆盤中來到19元，漲幅3.5%，永豐餘盤中來到11.45元，漲幅7%。

造紙類股指數今日一路震盪走高，盤中來到168.48點，漲幅3%，成為台股萬綠叢中一點紅。市場預期，在衛生紙需求大量成長下，有利造紙股家庭用紙相關業績表現。

永豐餘表示，衛生紙過往產能利用率為7、8成，目前產能利用已達滿載。將依政府指示，連續2周、24小時不間斷生產。

永豐餘旗下家庭用紙年產能為10萬公噸，共有五月花、得意與柔情三大主力品牌。公司表示，五月花是高質感家紙的代表品牌，主打細緻柔軟，產品線多元發展;得意訴求物有所值與便宜好用兩大特點，高CP值在中價位市場的指名度相當高，最受婆婆媽媽族群推薦喜愛。柔情則走個性及公益化路線，陸續推出黑白熊、偏鄉小學童畫作等不同風格圖像，獲得上班族與年輕族群的共鳴。

正隆旗下主力品牌為春風衛生紙，公司表示，正隆衛生紙年產能約7萬噸，去年產能利用率約8成，目前已經滿載，並集中產線生產衛生紙，將原先紙巾、面紙的產能調過來支援。在出貨量方面，今日送賣場的出貨增加一倍，將持續24小時加工生產。

衛生紙 永豐餘

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