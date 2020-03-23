聯發科庫藏股護身 股價逆勢走揚

IC設計龍頭聯發科（2454）經董事會決議啟動有史以來最大規模庫藏股買回計畫，在庫藏股護身之下，早盤股價逆勢抗跌走揚，盤中一度至314元，漲幅4.31%。法人指出，新興市場國家受疫情衝擊較小，聯發科4G單晶片可望出貨優於預期，而5G進度可能遞延1至2季，預期下半年智慧型手機需求可望復甦，聯發科天璣1000和天璣800晶片出貨可望逐月成長。

新冠肺炎疫情嚴峻，全球市場恐慌氣氛升高，聯發科股價快速走跌，上周跌破10年線位置332元，董事會通過斥資71.87億元，買回自家股票1.59萬張，創下該公司有史以來最大規模庫藏股計畫，買回區間價格在301至452元；由於上周美股四大指數再度出現重挫，台股開盤隨即摜破9,000點大關，聯發科開高後，也一度不敵賣單摜壓，最低至296元，隨後庫藏股效應顯現下，股價快速回升至314元。

法人指出，新興市場國家在這一波疫情相對影響較小，聯發科在P90、G90與P65 三款晶片出貨可望優於預期，加上先前切入三星4G手機晶片供應，有助於今年4G晶片出貨表現。而5G晶片出貨時程雖有遞延，但隨著韓國、美國、歐洲、中國、日本等地區陸續展開5G商轉，趨勢不可逆，疫情一旦獲得控制，聯發科5G單晶片可望出貨優於同業表現。