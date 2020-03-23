疫情提昇民生物資需求卜蜂股價逆勢上漲

隨著疫情影響，民生物資需求等利多加持下，卜蜂 （1215）在基本面持穩、股價跌深，今天出現買盤加持，盤中由黑翻紅，成為台股的逆勢上漲股，今天盤中最高來到55元，振幅達7.6%。

法人分析，卜蜂去年前三季EPS 3.51元，由於第四季為傳統肉品需求旺季，加上認列轉投資處分利益，推估全年EPS有機會突破5元大關；再加上近日受到疫情延燒，民眾對加工食品需求比過去強勁，近期卜蜂股價也成為逆勢抗跌股。

卜蜂斥資13億在雲林新建的AI人工智慧自動化飼料廠，第二季可望完工投入量產，整體人力較現行飼料廠節省50%以上，提高飼料市占率至20％以上，這個部分的效益將顯現在營運上，有助於推動全年的營收、獲利；為了長期營運考量，卜蜂還要擴大投資蛋雞場、洗選蛋還有雞場及豬場，但相關的投資都還在評估。