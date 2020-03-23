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股價跌至近年新低 大同：堅信董座與華映事件無涉

經濟日報 / 記者張義宮/台北即時報導
大同董事長林郭文艷（中）。記者余承翰／攝影
大同董事長林郭文艷（中）。記者余承翰／攝影

大同(2371)公司股價今日下挫至今年新低，早盤開低震盪走低，盤中一度跌破17元，來到16.95元，為近年來新低，下跌0.90元，跌幅5.04%，成交量逾3,000張。

台北地檢署20日約談林郭文艷說明集團旗下華映宣布破產相關事宜。大同指出，堅信林郭文艷與本案無涉，相信司法程序必能調查清楚，毋枉毋縱，此事件對大同財務及營運無任何影響。

華映宣布破產，林郭文艷、前董事長林蔚山被控違法證交法。台北地檢署20日約談林郭文艷說明，檢察官訊問後，諭令新台幣500萬元交保，並限制出境、出海。

大同日前在重訊表示，林郭文艷因華映相關事件，於20日前往台北地檢署協助釐清相關事實，經偵訊後准予交保。大同指出，堅信林郭文艷與本案無涉，也相信司法程序必能調查清楚，毋枉毋縱，公司也將全力配合司法調查，提供必要協助。

前二個月大同合併營收55.42億元，較108年同期增加5.06%。

林郭文艷 大同 華映

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