股價跌至近年新低 大同：堅信董座與華映事件無涉

因應逐筆交易上路，穩定市場信心，金管會主委顧立雄擬於今日早上視察證交所坐落板橋的電腦機房，證交所長官也將到各大券商查訪，掌握新制實施的交易狀況。證交所強調，新系統已準備就緒，呼籲投資人別擔心。

2020-03-22 23:51