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台股逐筆交易上線 群益證IT團隊全面迎戰

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣證券交易制度重大變革「逐筆交易」今（23）日實施。群益金鼎證券表示，為更能與國際接軌及有效擴大證券交易，早已做好萬全準備投入各項軟硬體的資源。近日更找來證交所的陳正斌組長錄製逐筆交易新制說明影片，將提供投資人最完善的諮詢服務，以全面迎戰台股逐筆交易上線。

群益擁有眾所皆知的強大IT團隊。總經理賈中道表示：「軟體開發能力是我們創造領先的核心競爭優勢。除了專業的團隊對於市場具有獨到的看法與見解，更有領先的技術做為強大的支援，讓我們群益成為同業的領航者。」

新制上線的同時，群益也將推出許多策略聯盟合作，除了優化原有交易API外，也提供OpenAPI通訊協定及HTML5網頁連結，讓各類型的客戶能快速簡單的串接群益進行逐筆交易。

對於為數最廣大的平台使用客戶，提供簡潔、流暢、易於操作的各類交易平台，搭配交易所提供的新種交易服務，同步推出各類全新下單交易軟體及功能，其中，最為亮眼的行動裝置下單APP及Line@下單功能，預計將搶攻手機下單市場。

新制度上線後，於盤中時段（9點至13點25分）採行逐筆交易（開收盤時段維持集合競價），且提供委託簿即時更新的委買、委賣及成交資訊，在委託種類上，將有「限價單」、「市價單」，搭配「當日有效」、「立即成交或取消」、「全部成交或取消」等6種委託單的組合，提供投資人更多選擇。

而委託單隨到即撮、價格透明的特性，將於行情價格揭示上會有相當快速的變動，因此，系統能在大量資訊傳遞負荷下穩定運作就顯得極為重要。

逐筆交易制度實施後，投資人對資訊系統的倚賴將會加深加重，群益金鼎證券為了滿足客戶不同的服務需求，將全面備戰，亦持續秉持集團理念，創造更優質的交易環境，提供超越客戶期望的高附加價值金融服務。

群益 軟體 台股

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