外資上周賣超台股1,282億 買盤最愛這十檔

台股上周下跌894.78點，跌幅8.83%，外資上周賣超1,282.37億元，持續自金融股及權值股提款，買盤則是轉向低價股，題材股，統計外資上周買超前十大發現，買超國際中橡(2104)最多，其次則是中石化；賣超最高的則是玉山金，合計賣超18萬4,021張，賣超前十大中有6檔金融股。

台股上周五反彈大漲作收，但三大法人仍是賣超，尤以外資賣超金額最多，上周外資持續賣超，統計賣超前十大個股依序是玉山金、中信金、友達、台積電、兆豐金、第一金、元大金、鴻海、群創、台新金等。

外資提款標的毫無例外的鎖定金融股、權值股，權王台積電已遭外資連12賣，鴻海也遭外資連11賣；不過，外資買超則是轉進低價、低基期、題材股，統計上周買超前十大依序是國際中橡、中石化、長榮、中華電、超眾、業強、致茂、正文、中環、鎧勝-KY。

官股是近期重要買盤力道，上周官股買超261.41億元，統計已連續8個交易日買超，官股上周買超買超逾萬張的個股有14家，依序是玉山金、友達、台積電、新光金、第一金、鴻海、中信金、東元、群創、元大金、台新金、華南金、燁輝、兆豐金。

官股與外資仍是你丟我檢的情況居多，上周買超標的多為金融股及權值股為主。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，近期在疫情不確定性干擾、市場風險偏好降溫下，建議仍著重選股，可留意產業新趨勢與新規格、景氣循環類股、且具備高殖利率的成長股等，包括5G相關、記憶體、被動元件等可持續觀察。