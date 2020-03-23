快訊

加拿大開全球第一槍！ 宣布不參加奧運

國中會考首規劃第2次考試5月底舉行 維護檢疫隔離學生權益

林昌興：風險未停美元強 法人反向繼續買

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

隨新冠肺炎疫情全球擴散，歐美市場連續大跌，上周的台指結算非但沒有拉高，還演出連續破底的恐慌行情，所幸在上周五（20日）國安基金提出救市的說法後，終於出現了跌深反彈大漲的一日行情。不過，期貨分析師林昌興提醒，美股在周末持續破低、油價仍無起色的影響下，投資人在ETF操作上可留意三大方向。

1.避開高融資法人買超元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）

林昌興指出，不論是長線投資或是短線投機，絕對要避開市場散戶融資加碼，外資自營法人狂砍標的，舉例來說，上周法人賣超的第一名的元大高股息，雖然股價已經創新低，高低點回檔幅度達27%；不過，自營商連續賣超三周，融資餘額創高的現況下，短線或有反彈，但底部仍未出現。

還有存股族最愛的元大台灣50更是慘烈，不但跌幅達31%，更遭到外資與自營商聯手賣超的慘況，短線若有出現反彈，都不建議再度加碼，應該等到法人停止賣超或是由賣轉買時，才能夠低檔試單進場，否則再多的子彈都是螳螂擋車。

2.反向ETF救市主

目前觀察全球疫情造成的經濟衰退短期應該無法逆轉，不論是商業消費，還是停工、停運都會造成GDP大幅降低，從元大S&P500反（00648R）、富邦上証反（00634R）、元大台灣50反1（00632R）等反向ETF，作中線空頭的資產配置，一定會比用期貨空進空出來穩健許多，或許認為已經漲多不好切入，但看到法人持續買，散戶融資大量獲利了結的情況下，這個空頭行情應該尚未結束，只能說趁早買相對便宜。

3.美元獨強商品崩

因為全球投資人的恐慌，不論黃金、原油、債券等商品通通都難逃獲利了結被變現的情況，觀察目前資金就停泊在美元，難怪看到美元指數創下一年來的新高，也難得看到元大美元指數ETF（00682U）站回發行價20元以上。

不過，短線美元已高而不宜追價，反而須留意本周商品市場的波動，尤其是原油ETF短線受到壓抑仍無起色，因此，避開2X的原油，將沒有槓桿的元大S&P石油（00642U）列入觀察重點標的，當原油價格不再破低築底完成時，才適合用便宜的低基期來慢慢買入，作中長線的資產布局。

ETF最前線影音

元大 ETF 高股息

延伸閱讀

原油正2免清算 元大三點澄清

殖利率價值浮現 0056規模破500億元

元大原油正2有爭議？元大投信2,000字長文一次說清楚

傳元大自肥提前大買原油正2 金管會：不容券商藉機獲利

相關新聞

台股逐筆交易上路 股民五招應變

台股逐筆交易今（23）日上路，股票交易速度大幅提升，投資人操作更靈活之際，投資難題也可能增加。證交所建議，投資人應盡量使用限價單，並多留意成交資訊；法人則提醒可多善用證交所提供的輔助工具、券商下單軟體和盤後擬真平台，提高新制適應度。

賣壓沉重 台股開盤跌208.54點早盤下殺逾400點

上周五美股開高走低，四大指數收盤全數下跌，使今（23）日台股開盤下跌208.54點，開在9,025.55點，早盤跌點持續...

外資殺盤 今年來賣超5,000億

國安基金宣示進場，台股一度強彈，但外資賣壓不斷，累積今年已大賣台股5,000億元，超越2008年金融海嘯；隨美股上周五再度浮現壓力，市場擔憂賣壓持續出籠，外資圈則示警台股有三大挑戰，提防盤勢測試低點。

上市公司股息 已逾6,400億

台股上周五強彈，隨即遇美股大跌，今（23）日開盤不樂觀。證交所特別喊話，上市公司體質穩健，且在去（2019）年獲利不俗下，今年企業配發股利有望刷新紀錄；截至最新統計，上市公司累積將派出6,415億元的現金股息，直逼2018年度五成水準，高息行情可期，建議長期投資。

金管會：逐筆交易不會助漲助跌

逐筆交易今（23）日開始上路，金管會強調，逐筆交易主要是撮合制度跟國際接軌，對股市不會助漲助跌，且有助交易效率與資訊透明度；對於長線布局的投資人，若要控制成本，建議可採用「限價單」。

逐筆交易上路…顧立雄坐鎮機房 掌握新制狀況

因應逐筆交易上路，穩定市場信心，金管會主委顧立雄擬於今日早上視察證交所坐落板橋的電腦機房，證交所長官也將到各大券商查訪，掌握新制實施的交易狀況。證交所強調，新系統已準備就緒，呼籲投資人別擔心。

「三無」經濟概念 投資新顯學

新冠肺炎疫情引發全球恐慌，帶動包括雲端辦公、線上會議等無接觸經濟，自動化生產、機器人倉儲和物流等無人化生產，以及人工智慧（AI）、大數據分析等無極限應用的「三無經濟概念股」，成為投資人追捧的新顯學。

聯發科庫藏股首日 早盤開高抗跌

聯發科(2454)今(23)日開始實施庫股買進，預計買回1.59萬張，每股買回區間價301~452元，台股今日開低重挫，...

國安基金護盤加禁空令 法人估台股9000點有撐

市場擔心疫情恐衝擊經濟動能，美股再度重挫，雖然台股與美股連動性強，但是法人認為，國安基金啟動加上禁空令兩大條件，有望支撐...

證交所喊話：長期投資 高息可期

台股上周五強彈，隨即遇美股大跌，今天開盤恐不樂觀，證交所特別喊話，上市公司體質穩健，且在去年獲利不俗下，今年企業配發股利有望刷新紀錄。根據目前已公布的數據，上市公司累積將派出六四一五億元的現金股息，直逼二○一八年度五成水準，高息行情可期，推薦長期投資。

台股逐筆交易上路 有瞬間價格穩定措施

台股逐筆交易今天開盤正式上路，但近期受到新冠肺炎疫情影響，台股劇烈波動，市場擔憂上路後恐更加劇波動。金管會證期局表示，逐筆交易仍依既定時程上路，國內有瞬間價格穩定措施，不擔心會瞬間爆高價或低價。並建議一般散戶一開始可使用「限價單」，會比「市價單」安全許多。

三無經濟概念股／台積、聯發科 動能強

人工智慧（AI）、大數據分析是進入5G時代各大廠爭相卡位的熱門商機，近期新冠肺炎疫情擴散，AI、大數據分析也在各類防疫需求帶動下蓬勃發展，台積電、聯發科、創意等半導體指標廠都將受惠。

熱門新聞

台股逐筆交易上路 股民五招應變

修正乖離率 分析師：本周報復性反彈續演

七藥廠 有望賺「疫」外之財

救市抗疫 台股不破低再求穩

外資殺盤 今年來賣超5,000億

賣壓沉重 台股開盤跌208.54點早盤下殺逾400點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。