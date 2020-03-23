林昌興：風險未停美元強 法人反向繼續買

隨新冠肺炎疫情全球擴散，歐美市場連續大跌，上周的台指結算非但沒有拉高，還演出連續破底的恐慌行情，所幸在上周五（20日）國安基金提出救市的說法後，終於出現了跌深反彈大漲的一日行情。不過，期貨分析師林昌興提醒，美股在周末持續破低、油價仍無起色的影響下，投資人在ETF操作上可留意三大方向。

1.避開高融資法人買超元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）

林昌興指出，不論是長線投資或是短線投機，絕對要避開市場散戶融資加碼，外資自營法人狂砍標的，舉例來說，上周法人賣超的第一名的元大高股息，雖然股價已經創新低，高低點回檔幅度達27%；不過，自營商連續賣超三周，融資餘額創高的現況下，短線或有反彈，但底部仍未出現。

還有存股族最愛的元大台灣50更是慘烈，不但跌幅達31%，更遭到外資與自營商聯手賣超的慘況，短線若有出現反彈，都不建議再度加碼，應該等到法人停止賣超或是由賣轉買時，才能夠低檔試單進場，否則再多的子彈都是螳螂擋車。

2.反向ETF救市主

目前觀察全球疫情造成的經濟衰退短期應該無法逆轉，不論是商業消費，還是停工、停運都會造成GDP大幅降低，從元大S&P500反（00648R）、富邦上証反（00634R）、元大台灣50反1（00632R）等反向ETF，作中線空頭的資產配置，一定會比用期貨空進空出來穩健許多，或許認為已經漲多不好切入，但看到法人持續買，散戶融資大量獲利了結的情況下，這個空頭行情應該尚未結束，只能說趁早買相對便宜。

3.美元獨強商品崩

因為全球投資人的恐慌，不論黃金、原油、債券等商品通通都難逃獲利了結被變現的情況，觀察目前資金就停泊在美元，難怪看到美元指數創下一年來的新高，也難得看到元大美元指數ETF（00682U）站回發行價20元以上。

不過，短線美元已高而不宜追價，反而須留意本周商品市場的波動，尤其是原油ETF短線受到壓抑仍無起色，因此，避開2X的原油，將沒有槓桿的元大S&P石油（00642U）列入觀察重點標的，當原油價格不再破低築底完成時，才適合用便宜的低基期來慢慢買入，作中長線的資產布局。

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