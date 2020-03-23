快訊

加拿大開全球第一槍！ 宣布不參加奧運

國中會考首規劃第2次考試5月底舉行 維護檢疫隔離學生權益

聯發科庫藏股首日 早盤開高抗跌

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
聯發科董事長蔡明介 （本報系資料庫）
聯發科董事長蔡明介 （本報系資料庫）

聯發科(2454)今(23)日開始實施庫股買進，預計買回1.59萬張，每股買回區間價301~452元，台股今日開低重挫，聯發科以307元開出，上漲6元，早盤一度翻黑下探至296元，盤中力守紅盤漲幅3.65%，表現抗跌。

聯發科第三次實施庫藏股，預計從3月23日起至5月22日執行買進，買回區間價格301~452元，若股價低於價格區間下限，將繼續買回，若買足1.59萬張，將占其已流通在外股數1%。

聯發科全力搶進5G單晶片市場，去年12月中股價最高曾衝達464元，近期股價則是一度下探至273元，新冠肺炎疫情打亂市場需求，法人關心第2季恐將面臨進一步挑戰。

聯發科今日股價以307元開高，雖一度翻黑下滑至296元，但在庫藏股護持下，股價再翻紅衝上314元，盤中漲幅3.65%，成為盤面上抗跌指標。

聯發科 庫藏股

延伸閱讀

國安基金護盤加禁空令 法人估台股9000點有撐

聯電、聯發科 押長天期

三無經濟概念股／台積、聯發科 動能強

三無經濟概念股／華擎、創意 買盤卡位

相關新聞

台股逐筆交易上路 股民五招應變

台股逐筆交易今（23）日上路，股票交易速度大幅提升，投資人操作更靈活之際，投資難題也可能增加。證交所建議，投資人應盡量使用限價單，並多留意成交資訊；法人則提醒可多善用證交所提供的輔助工具、券商下單軟體和盤後擬真平台，提高新制適應度。

賣壓沉重 台股開盤跌208.54點早盤下殺逾400點

上周五美股開高走低，四大指數收盤全數下跌，使今（23）日台股開盤下跌208.54點，開在9,025.55點，早盤跌點持續...

外資殺盤 今年來賣超5,000億

國安基金宣示進場，台股一度強彈，但外資賣壓不斷，累積今年已大賣台股5,000億元，超越2008年金融海嘯；隨美股上周五再度浮現壓力，市場擔憂賣壓持續出籠，外資圈則示警台股有三大挑戰，提防盤勢測試低點。

上市公司股息 已逾6,400億

台股上周五強彈，隨即遇美股大跌，今（23）日開盤不樂觀。證交所特別喊話，上市公司體質穩健，且在去（2019）年獲利不俗下，今年企業配發股利有望刷新紀錄；截至最新統計，上市公司累積將派出6,415億元的現金股息，直逼2018年度五成水準，高息行情可期，建議長期投資。

金管會：逐筆交易不會助漲助跌

逐筆交易今（23）日開始上路，金管會強調，逐筆交易主要是撮合制度跟國際接軌，對股市不會助漲助跌，且有助交易效率與資訊透明度；對於長線布局的投資人，若要控制成本，建議可採用「限價單」。

逐筆交易上路…顧立雄坐鎮機房 掌握新制狀況

因應逐筆交易上路，穩定市場信心，金管會主委顧立雄擬於今日早上視察證交所坐落板橋的電腦機房，證交所長官也將到各大券商查訪，掌握新制實施的交易狀況。證交所強調，新系統已準備就緒，呼籲投資人別擔心。

「三無」經濟概念 投資新顯學

新冠肺炎疫情引發全球恐慌，帶動包括雲端辦公、線上會議等無接觸經濟，自動化生產、機器人倉儲和物流等無人化生產，以及人工智慧（AI）、大數據分析等無極限應用的「三無經濟概念股」，成為投資人追捧的新顯學。

聯發科庫藏股首日 早盤開高抗跌

聯發科(2454)今(23)日開始實施庫股買進，預計買回1.59萬張，每股買回區間價301~452元，台股今日開低重挫，...

國安基金護盤加禁空令 法人估台股9000點有撐

市場擔心疫情恐衝擊經濟動能，美股再度重挫，雖然台股與美股連動性強，但是法人認為，國安基金啟動加上禁空令兩大條件，有望支撐...

證交所喊話：長期投資 高息可期

台股上周五強彈，隨即遇美股大跌，今天開盤恐不樂觀，證交所特別喊話，上市公司體質穩健，且在去年獲利不俗下，今年企業配發股利有望刷新紀錄。根據目前已公布的數據，上市公司累積將派出六四一五億元的現金股息，直逼二○一八年度五成水準，高息行情可期，推薦長期投資。

台股逐筆交易上路 有瞬間價格穩定措施

台股逐筆交易今天開盤正式上路，但近期受到新冠肺炎疫情影響，台股劇烈波動，市場擔憂上路後恐更加劇波動。金管會證期局表示，逐筆交易仍依既定時程上路，國內有瞬間價格穩定措施，不擔心會瞬間爆高價或低價。並建議一般散戶一開始可使用「限價單」，會比「市價單」安全許多。

三無經濟概念股／台積、聯發科 動能強

人工智慧（AI）、大數據分析是進入5G時代各大廠爭相卡位的熱門商機，近期新冠肺炎疫情擴散，AI、大數據分析也在各類防疫需求帶動下蓬勃發展，台積電、聯發科、創意等半導體指標廠都將受惠。

熱門新聞

台股逐筆交易上路 股民五招應變

修正乖離率 分析師：本周報復性反彈續演

七藥廠 有望賺「疫」外之財

救市抗疫 台股不破低再求穩

外資殺盤 今年來賣超5,000億

賣壓沉重 台股開盤跌208.54點早盤下殺逾400點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。