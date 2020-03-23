聯發科庫藏股首日 早盤開高抗跌
聯發科(2454)今(23)日開始實施庫股買進，預計買回1.59萬張，每股買回區間價301~452元，台股今日開低重挫，聯發科以307元開出，上漲6元，早盤一度翻黑下探至296元，盤中力守紅盤漲幅3.65%，表現抗跌。
聯發科第三次實施庫藏股，預計從3月23日起至5月22日執行買進，買回區間價格301~452元，若股價低於價格區間下限，將繼續買回，若買足1.59萬張，將占其已流通在外股數1%。
聯發科全力搶進5G單晶片市場，去年12月中股價最高曾衝達464元，近期股價則是一度下探至273元，新冠肺炎疫情打亂市場需求，法人關心第2季恐將面臨進一步挑戰。
聯發科今日股價以307元開高，雖一度翻黑下滑至296元，但在庫藏股護持下，股價再翻紅衝上314元，盤中漲幅3.65%，成為盤面上抗跌指標。
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