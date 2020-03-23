快訊

加拿大開全球第一槍！ 宣布不參加奧運

國中會考首規劃第2次考試5月底舉行 維護檢疫隔離學生權益

實質匯率指數驚見死亡交叉 韓國出口競爭力超前台灣

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

國際清算銀行（BIS）最新統計顯示，新台幣韓元實質有效匯率指數（REER）正式反轉，2月驚見新台幣實質匯率指數高於韓元、象徵韓國出口競爭力勝過台灣的「死亡交叉」，為2013年6月以來、六年八個月來首見。

BIS最新發布數據指出，2月新台幣實質有效匯率指數上升至105.84，罕見高於主要貿易對手國韓元的105.6。

長期以來，韓元REER均高於新台幣REER，代表台灣出口產業具有報價競爭優勢；不過，2月此一趨勢已正式反轉，主要原因是，相較於新台幣匯率相對穩定，韓元今年以來不斷重挫，貶值幅度大舉超前新台幣，若此情況不變，台灣出口報價競爭力將持續輸給韓國，差距還可能愈來愈明顯。

央行統計顯示，2月全月新台幣兌美元匯率貶值8分、貶幅0.26%，但主要貿易對手國韓元卻是重貶2.09%，韓元貶幅足足是新台幣的八倍，成為上月韓元實質匯率指數「逆轉勝」的關鍵。

對於近期韓元重挫、新台幣匯率卻相對抗跌，中央銀行總裁楊金龍表示，這段時間受到疫情影響，外資雖然出去很多，但台灣外幣存款數量多，美國降息後，利差縮小，不少人認為價格合理就會出來賣（賣美元），特別是壽險業過去投資許多海外債券ETF，因為美國投資利率下跌，賺到資本利得後把資金匯回，使得新台幣表現相對穩定。

所謂名目有效匯率指數，是指新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，名目有效匯率上升，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣升值；反之，則表示貶值。

央行外匯政策主要是以納入各國物價指數的實質有效匯率指數為觀察指標，實質匯率指數上漲表示出口競爭力下跌，原因包括本國貨幣升值及本國物價相對上升。

央行指出，新台幣匯率有升有貶、呈雙向波動，自2000年以來，新台幣名目有效匯率（NEER）大致維持在過去36個月移動平均值上下5%範圍內，以反映基本經濟情勢。長期以來，新台幣匯率波動度小於韓元、星元、日圓等主要貨幣，顯示央行採行管理浮動匯率制度成效良好，匯率波動低，便於進出口企業對外報價、民眾從事跨國理財與旅遊，協助國內經濟成長。

新台幣 台幣匯率 韓元

延伸閱讀

退休族哭哭！1年期定儲利率跌破1% 存400萬利息少萬元

楊金龍傾聽市場聲音 金融圈按讚

楊金龍談降息 不會助長房價

財金三巨頭大動作救市 央行降息1碼、注資2,000億

相關新聞

台股逐筆交易上路 股民五招應變

台股逐筆交易今（23）日上路，股票交易速度大幅提升，投資人操作更靈活之際，投資難題也可能增加。證交所建議，投資人應盡量使用限價單，並多留意成交資訊；法人則提醒可多善用證交所提供的輔助工具、券商下單軟體和盤後擬真平台，提高新制適應度。

賣壓沉重 台股開盤跌208.54點早盤下殺逾400點

上周五美股開高走低，四大指數收盤全數下跌，使今（23）日台股開盤下跌208.54點，開在9,025.55點，早盤跌點持續...

外資殺盤 今年來賣超5,000億

國安基金宣示進場，台股一度強彈，但外資賣壓不斷，累積今年已大賣台股5,000億元，超越2008年金融海嘯；隨美股上周五再度浮現壓力，市場擔憂賣壓持續出籠，外資圈則示警台股有三大挑戰，提防盤勢測試低點。

上市公司股息 已逾6,400億

台股上周五強彈，隨即遇美股大跌，今（23）日開盤不樂觀。證交所特別喊話，上市公司體質穩健，且在去（2019）年獲利不俗下，今年企業配發股利有望刷新紀錄；截至最新統計，上市公司累積將派出6,415億元的現金股息，直逼2018年度五成水準，高息行情可期，建議長期投資。

金管會：逐筆交易不會助漲助跌

逐筆交易今（23）日開始上路，金管會強調，逐筆交易主要是撮合制度跟國際接軌，對股市不會助漲助跌，且有助交易效率與資訊透明度；對於長線布局的投資人，若要控制成本，建議可採用「限價單」。

逐筆交易上路…顧立雄坐鎮機房 掌握新制狀況

因應逐筆交易上路，穩定市場信心，金管會主委顧立雄擬於今日早上視察證交所坐落板橋的電腦機房，證交所長官也將到各大券商查訪，掌握新制實施的交易狀況。證交所強調，新系統已準備就緒，呼籲投資人別擔心。

「三無」經濟概念 投資新顯學

新冠肺炎疫情引發全球恐慌，帶動包括雲端辦公、線上會議等無接觸經濟，自動化生產、機器人倉儲和物流等無人化生產，以及人工智慧（AI）、大數據分析等無極限應用的「三無經濟概念股」，成為投資人追捧的新顯學。

聯發科庫藏股首日 早盤開高抗跌

聯發科(2454)今(23)日開始實施庫股買進，預計買回1.59萬張，每股買回區間價301~452元，台股今日開低重挫，...

國安基金護盤加禁空令 法人估台股9000點有撐

市場擔心疫情恐衝擊經濟動能，美股再度重挫，雖然台股與美股連動性強，但是法人認為，國安基金啟動加上禁空令兩大條件，有望支撐...

證交所喊話：長期投資 高息可期

台股上周五強彈，隨即遇美股大跌，今天開盤恐不樂觀，證交所特別喊話，上市公司體質穩健，且在去年獲利不俗下，今年企業配發股利有望刷新紀錄。根據目前已公布的數據，上市公司累積將派出六四一五億元的現金股息，直逼二○一八年度五成水準，高息行情可期，推薦長期投資。

台股逐筆交易上路 有瞬間價格穩定措施

台股逐筆交易今天開盤正式上路，但近期受到新冠肺炎疫情影響，台股劇烈波動，市場擔憂上路後恐更加劇波動。金管會證期局表示，逐筆交易仍依既定時程上路，國內有瞬間價格穩定措施，不擔心會瞬間爆高價或低價。並建議一般散戶一開始可使用「限價單」，會比「市價單」安全許多。

三無經濟概念股／台積、聯發科 動能強

人工智慧（AI）、大數據分析是進入5G時代各大廠爭相卡位的熱門商機，近期新冠肺炎疫情擴散，AI、大數據分析也在各類防疫需求帶動下蓬勃發展，台積電、聯發科、創意等半導體指標廠都將受惠。

熱門新聞

台股逐筆交易上路 股民五招應變

修正乖離率 分析師：本周報復性反彈續演

七藥廠 有望賺「疫」外之財

救市抗疫 台股不破低再求穩

外資殺盤 今年來賣超5,000億

賣壓沉重 台股開盤跌208.54點早盤下殺逾400點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。