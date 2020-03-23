證交所喊話：長期投資 高息可期

台股上周五強彈，隨即遇美股大跌，今天開盤恐不樂觀，證交所特別喊話，上市公司體質穩健，且在去年獲利不俗下，今年企業配發股利有望刷新紀錄。根據目前已公布的數據，上市公司累積將派出六四一五億元的現金股息，直逼二○一八年度五成水準，高息行情可期，推薦長期投資。

台股上周五雖然報復性反彈，但外資不捧場，現貨仍大賣二一九億元，統計三月已賣超三三四四億元，避險情緒仍高漲。上周五歐股反彈，但美股四大指數仍收黑，道瓊指數大跌逾九百點。法人指出，台股弱勢反彈，美股若無法止穩，外資持續賣超下，後市仍承壓。

不過，證交所強調，台股公司雖受疫情衝擊，但企業體質穩健，股利政策也普遍穩定，各國央行陸續降息之際，台股的高殖利率優勢浮現。預料今年股東會、除權息旺季仍有不錯行情，呼籲投資人留意，長期投資台股。

據證交所統計，目前五十四家通過章程規定股利按每季配或半年配的上市公司中，已有台積電、國巨等十一家宣布將派出二六○三億元現金股息；另外，經董事會決議派發去年盈餘的三一七家上市公司，累積將派發股息也達到三八一二億元，總計六四一五億元，約當二○一八年度發放水準的百分之四十八點四。

上述現金股息低於二元公司計一七四家，二至五元有一○六家，五到十元有四十家，十元以上共八家，分別為旭隼每股配二十三點二元、國巨十五元、華碩十四元、麗豐-ＫＹ十三元、長華十二點六元、祥碩十二元、儒鴻十一元、億豐十元。

統計也顯示，二○一九年前三季雖受美中貿易戰衝擊，上市公司仍獲利一點四三兆元。進一步分析，二○一六到二○一八年度及二○一九年前三季，上市公司速動比率分別有百分之一五一、一四八、一六九、一七五的水準，也顯示上市公司流動性及變現力健康。