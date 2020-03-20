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營運環境惡化、資產風險偏高 中華信評：壽險業仍難過

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導

華信評今（20）日指出，持續惡化的營運環境，以及仍舊偏高的資產風險，增加台灣壽險業者提高資本緩衝空間的難度，但採取更為嚴格的資本政策並放緩資產成長的速度，應有助於壽險業者在未來一年間，部分減緩對資本的影響。

中華信評分析師王珮齡表示，中華信評預期，在面臨未來幾個月有可能的資本市場波動的同時，壽險業者的下行風險已有所升高，壽險業者若要延續2019年時在資本與獲利能力等方面取得的進展，將會面臨艱難的營運環境、疲弱的投資報酬率，以及持續偏高的資產風險所為其帶來的強大逆風挑戰。

資本市場與經濟活動的回溫，已使壽險業的資本水準在歷經了2018年的下跌之勢後於2019年時部分回升；不過，平均資本水準仍較2017年時的水準略弱，且壽險業者若要延續先前所取得的進展，則仍有更大的障礙需要克服。

如今，利率長期走低，以及全球貿易保護主義與新冠肺炎疫情爆發造成的經濟衝擊等，可能會為壽險業者在增強資本水準的道路上增添險阻。此外，台灣壽險業的資產風險仍高，且易受市場波動影響。

中華信評今日公布的一篇標題為「資產風險仍是台灣壽險業的切身之痛」的報告中指出，資本水準一直是國內壽險業的主要評等劣勢，因為壽險業者仍然背負顯著的資產風險，且帳上一直存在資產與負債到期結構不相稱的老問題，阻礙了資本的恢復。

王珮齡表示，儘管這些老問題影響著壽險業的資本水準，中華信評認為，壽險業在放慢業務成長速度以及實施更嚴格的資本規劃方面的努力應可部分抵銷前述下行風險。

不過，由於壽險業者在未來兩年提高其投資報酬率的可能性極低，因此這對業者在提高資本水準方面構成嚴峻的挑戰。中華信評評估認為，台灣壽險業在2020年至2021年期間的資本與獲利能力，應在中華信評認定的普通至令人滿意等級。但與亞太區壽險市場中大部分的同業相比，台灣壽險業的資本與獲利能力仍相對較弱。

壽險業 華信 資本市場

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