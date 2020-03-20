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證期局修正鼓勵投信躍進計畫　增設排除ETF

經濟日報 / 記者葉憶如/台北即時報導

為鼓勵投信商品多元發展，金管會證期局今（20）發布函令修正「鼓勵投信躍進計畫」，考量各投信被動型指數基金ETF發展較快速及規模占比較大，恐生「排擠效果」，且各投信有不同發展策略恐不公平，因此發布函令修正相關證券投資信託事業鼓勵措施，在計算前3分之一的獎勵措施時，增設排除ETF，即日起生效。

金管會證期局為提升我國資產管理人才與技術，擴大資產管理規模並朝向國際化發展，訂定「鼓勵投信躍進計畫」，根據「投研能力」、「國際布局」及「人才培育」等三面向，評核各家投信表現，排在在前三分之一者，得向金管會申請並認可後，可給予一些投資優惠措施。

但是證期局表示，有鑑於國內各家投信事業有不同產品發展策略，例如有些投信以一般主動基金為主，有些以被動式的指數型ETF為主，另考量近年ETF發展較快速及規模占比較高，參考投信業者建議後，決定修正鼓勵措施，將其中投研能力中有關「資產管理規模及成長情形之指標」，增訂排除ETF之評估標準，以鼓勵產品策略之多元化方向。

亦即原來標準是「最近一年平均資產管理規模為我國投信業者排名前三分之一，不含貨幣市場基金」，修正後除了貨幣市場基金外，也排除指數股票型基金。同時考量投信基金規模持續成長，最近一年平均資產管理規模（排除貨幣市場基金）之標準由新台幣億100元，調整為150億元。而同時增設排除貨幣市場基金跟ETF後，資產管理規模也要達到100億元以上，才獲獎勵投信躍進計畫。

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